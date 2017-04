Le Groupe Banque mondiale vient de dévoiler un programme d'accélération commerciale visant à identifier et à investir entre 250 000 et 1,5 million de dollars en 20 startups en provenance de l'Afrique subsaharienne, peut-on lire dans un communiqué publié le 22 avril.

Cette initiative se veut comme un programme d'apprentissage sur mesure, pour donner une visibilité régionale aux start-ups participantes. XL Africa a également pour objectif de servir de relais entre ces entreprises et les investisseurs et partenaires potentiels.

« Les start-up numériques sont des moteurs importants de l'innovation en Afrique. Pour étaler et diffuser de nouvelles technologies et services au-delà des frontières, ils ont besoin d'un écosystème intégré qui donne accès aux marchés régionaux et à la finance mondiale. Les initiatives panafricaines comme XL Africa jouent un rôle essentiel en reliant les start-ups locales aux entreprises et aux investisseurs à travers le continent », a déclaré Mokhtar Diop, vice-président pour la Région Afrique à la Banque mondiale.

Pour la BM, cette initiative devrait permettre aux services liés aux nouvelles technologies d'atteindre des sphères d'influence transfrontalières ou encore de se constituer en écosystèmes intégrés, ayant la capacité de répondre aux besoins des marchés régionaux.

Les organisateurs du programme ont opté pour l'Afrique du Sud et plus précisément le Cap pour accueillir les séances de mentorat et les rencontres avec les partenaires potentiels. Les participants pourront également présenter leur business model en marge du salon Venture qui se tient au Cap, aux opérateurs et investisseurs régionaux qui s'y donnent rendez-vous.

En effet, l'activité de XL- Africa phare de l'Afrique comprend une résidence de deux semaines à Cape Town, en Afrique du Sud, où les entreprises auront la possibilité d'interagir avec leurs mentors, leurs homologues et leurs partenaires locaux. La résidence de Cape Town se terminera par le Venture Showcase, un événement régional dans lequel les entrepreneurs présenteront leurs modèles commerciaux à un public restreint de sociétés et d'investisseurs.

« La combinaison unique du programme de mentorat ciblé et l'accès aux investisseurs représente une ressource essentielle pour les entreprises numériques prêtes à grandir », a déclaré Lexi Novitske, principal agent d'investissement pour Singularity Investments, un groupe de capital risque basé à Lagos, au Nigeria.

« En connectant des idées commerciales novatrices avec les connaissances et les ressources disponibles dans l'écosystème, XL Africa créera un pipeline d'entreprises prêts à l'investissement, ouvrant ainsi de meilleures opportunités d'investissement aux investisseurs régionaux et mondiaux », a-t-il précisé.

Le programme collaborera avec d'importants groupes africains d'investissement, y compris le African Business Angel Network (ABAN), AngelHub Ventures, Goodwell Investments, Knife Capital, Nest Africa, Silvertree Capital, Singularity Investments, South African Business Angel Network (SABAN), TLcom Capital, Zephyr Acorn et 4Di Capital, et des partenaires corporatifs, comme Orange, Eco, Ringier et Thomson Reuters.

XL Africa est financé par les gouvernements de Finlande, de Norvège et de Suède et administré par le Groupe de la Banque mondiale avec l'appui d'IMC Worlwide, de VC4A et de Koltai & Co pour la mise en œuvre.

Les entreprises intéressées peuvent postuler en ligne sur le site Internet de XL Africa: www.XL-Africa.com avant le 12 juin prochain.