À l'arrêt de bus de la grande mosquée, située au grand marché de la ville océane, se trouve un caniveau qui laisse à désirer à cause des déchets, ordures et débris de plastiques jetés pêle-mêle.

Toute personne qui est passée par la grande mosquée peut constater avec regret et indignation l'état dans lequel se trouve cet endroit. Et lorsqu'on interroge les habitants qui exercent le commerce aux abords de l'avenue qui va du rond-point de la République en passant par la grande mosquée jusqu'au rond-point de Mawata, ils n'hésitent pas à infliger du tort à la mairie du premier arrondissement Lumumba et aux chefs des quartiers de la zone.

En effet, de nombreux caniveaux des quartiers populaires de Pointe-Noire se trouvent dans cette insalubrité. Ces tas d'immondices qui bouchent les caniveaux sont des vrais gîtes de multiplication des moustiques. Et pourtant le monde célèbre la journée contre le paludisme.

« Cette journée devrait se traduire dans des quartiers de tous les arrondissements par des opérations d'assainissement », a déclaré un habitant du quartier Rex.

HÀ proximité de ces caniveaux contenant des ordures se trouvent des foyers à grillade et des restaurants où sont vendus à ciel ouvert des morceaux de poulets et de moutons. « Où sont donc les services d'hygiène et les inspections de santé dans la ville océane pour infliger des amendes aux propriétaires de ces restaurants qui cohabitent avec les ordures ? », s'est interrogé un passant.

Notons que l'état d'insalubrité des caniveaux et de nombreux endroits des quartiers populaires de la ville océane pousse à conclure que la dernière réunion, qui avait regroupé le ministre de la Construction, de l'Urbanisme, de la Ville et du Cadre de vie avec les administrateurs-maires et les chefs des quartiers, n'a donc pas produit d'effets.