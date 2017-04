Dans le cadre de cette édition du Festival international d'expression féminine (Fief) de la compagnie Issima qui se déroulera du 10 au 14 mai, un concours interscolaire de conte sera organisé le 6 mai au centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard.

Un atelier d'initiation des élèves au conte a été lancé le 20 avril et se poursuit jusqu'au 4 mai. Il devrait permettre aux enfants d'acquérir les notions de base et de mieux se défendre et affronter le concours, a expliqué Germaine Ololo, présidente de la compagnie Issima et directrice du Fief.

« Nous avons clôturé les inscriptions le 31 mars, puis nous sommes passés à la phase d'identification des écoles participantes à qui nous avons remis le règlement du concours avant l'atelier d'initiation», a-t-elle dit. Cet atelier sera suivi du deuxième volet de formation en sonorisation de spectacle amorcée en 2015 lors de la 4e édition.

Pour ce qui est de la partie festive du Fief, plusieurs spectacles de conte, musique et autres sont prévus. Ceux-ci se dérouleront sur différents sites, notamment l'espace Yaro, le Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, l'espace du trentenaire, l'esplanade de la mairie de Loandjili et le site touristique Samba site. Un forum des femmes leaders, une visite découverte et une soirée du partenaire seront organisés en marge du festival.

D'après les explications de Germaine Ololo, outre ceux de Pointe-Noire et du Kouilou, la 6e édition devrait connaître la participation des artistes étrangers (Gabon, RDC, Belgique, Cote d'Ivoire) et de certaines autres villes du pays, à savoir Owando et Dolisie, où sont implantées les antennes du chapitre national du réseau Arterial Network, un des partenaires du Fief.

Mais la directrice du Fief craint que les choses ne se passent pas comme prévu en raison du manque de soutien, principale difficulté à laquelle est souvent confronté le Fief. « La programmation internationale risque de prendre un coup faute de moyens.

Nous nous battons encore pour ce qui est du niveau national. Nous attendons toujours la réalisation des promesses de soutien qui nous ont été faites», a confié germaine Ololo.

Notons que le Fief qui a été créé en 2002 a pour entre autres objectifs d'accompagner, soutenir et promouvoir les talents artistiques et les performances socio-professionnelles des femmes, soutenir la femme au leadership, lutter contre l'utilisation de la femme comme objet de décoration artistique.