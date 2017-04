Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1)

Au classement, Monaco devance donc toujours le PSG, tandis que Lyon (avec un match en moins, celui de Bastia) se fait dérober sa 4e place par Bordeaux. Marseille est 6e à deux points des Gones (52 contre 54), loin devant Nantes, 8e avec 45 points. En deuxième partie de tableau, Montpellier et Angers sont 13e et 14e avec 30 points, alors que Lorient (16e avec 34 points), Caen (17e avec 33 points), Dijon (18e avec 32 points), Nancy (19e avec 32 points) et Bastia (20e avec 28 points) sont à la lutte pour le maintien.

Vendredi soir, Nancy a tenu tête à Marseille (0-0) avec Tobias Badila et Faitout Maouassa titulaires. Ce dernier, que l'on annonce sur le tablettes de l'OM, a brillé avec une grosse activité et une grosse frappe sur le poteau à la 14e minute.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.