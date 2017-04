À l'issue de cette commémoration, l'ONG s'entend à lancer un plaidoyer pour des médias indépendants, objectifs et neutres, de la même manière que ce sera également l'opportunité d'appeler à la fin de l'impunité des auteurs des crimes contre les journalistes afin d'appuyer l'émergence des médias réellement plus objectifs, indépendants, neutres et capables de désamorcer les tensions, de promouvoir le dialogue et de contenir les conflits.

L'organisation neutre de défense et de promotion de la liberté de la presse en RDC, Freedom for journalist (FFJ), a rassuré mettre la dernière main sur les préparatifs en rapport avec la célébration, le 3 mai, de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À en croire cette information livrée à la presse par les principaux responsables de cette organisation, FFJ entend réunir environ quarante journalistes autour du thème local « Quel profil pour une presse réellement inclusive et pacifique pour la RDC ?»

Soutenir l'émergence d'une presse pluraliste et responsable

Le leadership de FFJ a précisé que ce thème tiré du principal « Des esprits critiques pour des temps critiques : Le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives » vise à concourir, à terme, à l'émergence d'une presse pluraliste et responsable dans le pays. Motivant le thème local, les responsables de FFJ ont noté que, dans un contexte local marqué par des turbulences politiques où seuls les médias devront jouer leur rôle de pacification des esprits à travers une information plurielle et équilibrée, cette ONG veut « remobiliser les médias de Kinshasa en vue d'une sensibilisation sur le bénéfice que la société congolaise espère engranger de l'information qu'ils donnent ».

Pour FFJ, en effet, au seuil des élections générales dans le pays, les médias devraient pleinement jouer le rôle de catalyseur des clivages et espérer concourir à préserver les valeurs citoyennes. « FFJ veut, à travers cette journée, rappeler aux journalistes l'indépendance d'esprit qui devra guider leur travail quotidien et interpeller les autorités à favoriser la coexistence des lignes éditoriales qui garantissent les différents sons de cloche pour une société plus inclusive, tolérante de tous les courants de pensée », a appuyé le leadership de cette organisation.

Au sein de FFJ, on note que cette célébration sera également l'occasion de rappeler aux pouvoirs publics la fragilité et l'insécurité dans lesquelles travaillent les professionnels des médias, souvent empêchés d'exercer leur métier en toute indépendance, mais aussi d'exiger toute la lumière sur l'assassinat d'un certain nombre de journalistes dont les enquêtes ont été annoncées mais jamais entamées et demander justice. À l'occasion, est-il annoncé, un plaidoyer sera lancé pour des médias indépendants, objectifs et neutres, de la même manière que ce sera également l'opportunité d'appeler à la fin de l'impunité des auteurs des crimes contre les journalistes.

FFJ, qui dit compter sur tout appui extérieur nécessaire pour matérialiser ce rendez-vous historique des médias et des journalistes, s'attend, à l'issue de cette célébration, à l'émergence des médias réellement plus objectifs, indépendants et neutres et capables de désamorcer les tensions, de promouvoir le dialogue et de contenir les conflits.