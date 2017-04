Afrique: Le continent a défini sa «stratégie gagnante» pour les JO 2020

Hamad Kalkaba Malboum, président de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) et rival de Palenfo pour la présidence de l'Acnoa, pense toutefois qu'il ne faut pas s'interdire de regarder hors du continent pour continuer à grandir. « Nous pouvons nous ouvrir aux autres partenaires internationaux de développement du sport, a-t-il expliqué à Christophe Jousset. Nous avons la capacité d'aller au-delà de 45, 50, 60 ou 70 médailles ». Le débat entre le Camerounais et Palenfo est lancé.

L'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa) s'est réunie les 20 et 21 avril 2017 à Abidjan pour définir une stratégie en vue des Jeux olympiques d'été 2020. L'Acnoa veut notamment cibler les disciplines avec un fort potentiel de médailles, multiplier les compétitions d'envergure sur le continent et renforcer les Centres de préparation de haut niveau.

