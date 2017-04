Congo-Kinshasa: L'OIM apporte son soutien financier et logistique à la réponse humanitaire aux Kasaï

Le Directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), William Lacy Swing, a approuvé mardi l'octroi d'une aide de 100.000 dollars pour aider plus de 1,1 million de personnes déplacées par les hostilités qui touchent les Kasaï au sud de la République démocratique du Congo (RDC).

La recrudescence des combats entre les forces gouvernementales et les milices tribales dans les provinces du Kasaï, du Kasaï central, du Kasaï oriental, de Lomani et de Sankuru a touché près de 2,4 millions de personnes, dont plus de 11.000 Congolais qui ont fui vers l'Angola.

« Ce financement interne nous permet de couvrir une période cruciale entre le démarrage de nos opérations d'urgence pour les Kasaï et la réponse des bailleurs de fonds », a déclaré le chef de mission de l'OIM en RDC, Jean-Philippe Chauzy, dans un communiqué de presse.

« Nous continuons à travailler avec nos homologues onusiens, congolais et angolais pour voir s'il est possible de lancer une opération transfrontalière de secours d'urgence pour atteindre les zones méridionales du Kasaï qui, jusqu'à présent, restent inaccessibles en raison de l'insécurité généralisée et d'un réseau de routes médiocre », a-t-il précisé.

L'OIM se coordonne également avec l'organisation non-gouvernementale CARITAS et d'autres acteurs humanitaires congolais présents sur le terrain pour voir s'ils peuvent contribuer à la distribution d'abris et d'articles non alimentaires, dont certains pourraient être achetés en Angola.

La mission de l'OIM en RDC se prépare également à positionner des experts dans son bureau de Mbuji Mayi au Kasaï oriental pour aider à suivre les déplacements et la mobilité de la population, y compris les personnes qui reviennent d'Angola.

La mission envisage également de déployer d'autres spécialistes de la coordination et de la gestion des camps et centres d'accueil pour appuyer cette nouvelle réponse humanitaire internationale.

L'agence onusienne étudie également les moyens de tirer parti d'un programme en cours financé par le Japon qui renforce et améliore les capacités locales pour prévenir, détecter et répondre aux épidémies et problèmes de santé publique le long de la frontière avec l'Angola.

« Les défis auxquels nous et d'autres humanitaires sommes confrontés dans les régions du Kasaï qui bordent l'Angola sont considérables », a déclaré M. Chauzy. « Les déplacements internes et le retour de plus de 11.000 Congolais en provenance d'Angola aggravent les vulnérabilités existantes, y compris les risques d'une épidémie ».

Le conflit au Kasaï central a éclaté en 2016 suite au refus du gouvernement central de reconnaître l'autorité coutumière du chef Kamwina Nsapu - plus tard tué dans un conflit avec des soldats. Depuis lors, la crise s'est propagée à sept des 16 territoires de la région, et toutes les parties au conflit commettent des actes de violence sans discrimination contre la population civile.