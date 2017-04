Cameroun: France - Une coopération prometteuse

Le dernier axe de la conférence de Philippe Larrieu concerne le développement. Le conférencier a souligné que dans le cadre du Contrat-Désendettement-Développement (C2D), la France apporte une contribution substantielle à l'essor des villes camerounaises. Globalement, ce sont près de 132 milliards de F d'investissement annuel français au Cameroun. De plus, une politique spécifique est orientée vers la promotion des petites et moyennes entreprises (PME).

Le premier domaine de cette coopération, qui ouvre les échanges entre l'hôte de l'IRIC et le public, est orienté sur les liens politico-diplomatiques. « Ils sont, tout d'abord, fondés sur un passé historique commun et se renforcent au fil des ans par des rencontres permanentes entre les chefs d'Etat des deux pays », explique Philippe Larrieu.

