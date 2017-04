Cameroun: Formation linguistique bilingue - Les nouveaux enseignants en recyclage

Un séminaire de renforcement des capacités organisé depuis hier au centre linguistique pilote de Yaoundé.

C'est par arrêté signé le 10 avril dernier par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, que ces nouveaux professeurs ont été nommés au Programme de formation linguistique bilingue. La suite logique de cet acte, avant leur déploiement, est ce séminaire de renforcement des capacités organisé depuis hier au centre linguistique pilote de Yaoundé.

Ce sont 20 enseignants nommés dans les centres linguistiques pilotes et régionaux, qui bénéficient de cette formation, ouverte par le coordonnateur du Programme de formation linguistique bilingue, Pr. Echu George, conseiller technique à la présidence de la République. C'était en présence de Mme Brigitte Edibi Fama, directrice du centre linguistique pilote de Yaoundé.

Le redéploiement de ces nouveaux enseignants qui intervient après la création et la nomination des membres de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, et exige de leur part un devoir supplémentaire. Ils sont appelés, comme l'a relevé le Pr. Echu George, à contribuer au renforcement de la pratique du bilinguisme, volonté irréversible des pouvoirs publics.

Ceci doit se matérialiser par l'enseignement de l'une des deux langues officielles du Cameroun (anglais ou français), outil de facilitation et de renforcement de l'unité et de l'intégration nationale. Des missions exaltantes qui nécessitent sérieux et concentration.

Durant six jours, les professeurs de langues seront outillés sur les techniques d'enseignement pratique, l'utilisation des supports informatiques, l'enseignement en ligne ou l'encadrement des personnes adultes.