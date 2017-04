Cameroun: Diabète - Les enfants aussi

C'est pourquoi, durant les quatre jours du congrès, il était question pour les experts de réorienter leurs priorités. Le traitement étant déjà accessible et disponible, il est désormais question pour eux de chercher les voies et moyens de diminuer les complications liées à la maladie, afin de limiter les décès des enfants atteints de diabète. C'est sur cette perspective que s'est achevé samedi, le Congrès qui a réuni les professionnels de 23 pays d'Afrique et de la France, des Etats unis, de la Suisse entre autres.

Ceci à cause de l'ignorance des parents, qui ne savent pas qu'il existe des cliniques de prise en charge spécialisées pour cette catégorie de patients. Ils les gardent à la maison à cause du coût du traitement ou les emmènent chez les tradi-praticiens. D'autre part, il y a le personnel soignant qui n'arrive pas toujours à faire le bon diagnostic.

C'était à l'occasion du troisième Congrès africain du diabète qui s'est tenu du 19 au 22 avril dernier. Selon les diabétologues, les avancées dans la lutte contre le diabète ont été possibles grâce aux efforts consentis par le gouvernement camerounais et l'entreprise pharmaceutique Danoise Novo nordisk. Ceci, à travers le programme « Changing diabetes in children ».

