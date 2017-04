Cameroun: Coopération militaire - Synergie contre le terrorisme

Il a en outre demandé aux participants de faire preuve de plus de sérieux et d'imagination. « La situation sur le terrain connaît une amélioration mais cela appelle à une attention de tous les instants pour une sécurité pérenne », a précisé le général de division. Le général de brigade Kenneth Moore Junior, représentant de l'Africom, s'est dit satisfait de la qualité des exercices programmés pour se dérouler en terre camerounaise.

Dans son allocution, le général de division Saly Mohamadou, commandant la deuxième Région militaire inter-armée et représentant du ministre de la Défense, a, dans son allocution, expliqué que la participation à l'exercice des délégations des pays susmentionnés montre la détermination de l'ensemble des Etats membres de la Commission du bassin du lac Tchad à combattre sans réserve le terrorisme et toutes les autres formes de violences.

Les exposés prévus portent sur les opérations de la Force multinationale à l'encontre de Boko Haram et de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest, ceci avec un accent sur la sécurité et la stabilité régionale.

Cet exercice unifié, premier du genre, qui a démarré ce lundi 24 avril 2017, est une initiative du Commandement militaire américain pour l'Afrique (Africom). L'exercice en lui-même vise à renforcer et à optimiser la coordination des efforts nationaux et régionaux pour un meilleur résultat dans la lutte contre le terrorisme.

