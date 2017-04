Cameroun: Bafoussam - Deux enfants meurent asphyxiés

Elle est transportée de toute urgence à l'hôpital régional de Bafoussam où elle est placée sous soins intensifs. Les éléments de la police judiciaire alertés, arrivent vite sur les lieux et mènent l'enquête. Mais selon leurs dires, c'est le four à charbon contenant encore du haricot qui serait à l'origine de ce drame.

C'est hier lundi, lorsque la voisine constate que le fils de Léa qui fait la même classe que son rejeton ne sort pas de la maison qu'elle s'inquiète véritablement. Elle alerte les autres voisins. Ils vont frapper à la porte et Léa va sortir, totalement épuisée, sale, et en ouvrant la porte, elle va s'écrouler, inconsciente.

Tristesse et désolation hier lundi dans le domicile de Léa Petga, sis au quartier Banengo, lieu-dit Gabon bar. Les enfants de cette mère de 29 ans, Aaron Vitalis (7 ans) et Jennifer Tchankep (2 ans), sont morts dans des circonstances tragiques dans la nuit de samedi dernier. Selon le témoignage de l'une de ses voisines, Léa a allumé un four à charbon samedi soir pour cuire du haricot.

