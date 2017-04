Cameroun: Examens officiels - Les épreuves sportives lancées

Le Minesec s'est assuré de l'effectivité des exercices physiques dans certains centres d'examen du baccalauréat hier à Yaoundé.

Ça y est ! Le top départ des examens officiels 2017 a été donné hier sur l'ensemble du territoire à travers l'épreuve d'éducation physique et sportive. Et ce sont les candidats au baccalauréat général qui ont ouvert le bal en prenant d'assaut les centres d'examen équipés pour la circonstance à Yaoundé. Soucieux du bon déroulement des exercices physiques, le ministre des Enseignements secondaires, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, a effectué une « petite visite » au pas de course dans quatre centres d'examen : lycées bilingue de Yaoundé et de Nkol-Eton ; collège François-Xavier Vogt et lycée de la Cité verte. Et c'est le lycée bilingue de Yaoundé sis à Essos, qui a eu l'honneur de recevoir en premier le Minesec, où les postulants en baskets, t-shirt et shorts pour la plupart s'adonnaient déjà aux différents exercices.

Pas moins de 900 candidats issus de 20 établissements scolaires devront restituer leur savoir devant un jury d'enseignants d'Eps dans ce centre. Ceci pendant deux jours dans au moins trois de ces épreuves à savoir : la gymnastique, le lancer de poids, le saut en hauteur, la course de résistance et la course de vitesse. Une équipe de quatre infirmières assure le contrôle à cet effet afin de limiter les accidents et de soigner les petits bobos.

A chaque étape de sa descente sur le terrain, le ministre a tenu à s'entretenir avec le coordonateur technique de l'examen, des questions sur le déroulement des épreuves. Echantillon de questions : « Est-ce que tout se passe bien ? Y-a-t-il des incidents ? Quel est le nombre de candidats et d'établissements rattachés ? » Des questions qui ont trouvé des réponses satisfaisantes, avec en sus des encouragements aux candidats. Les épreuves sportives sont programmées sur une période de trois semaines pour cette session des examens officiels.