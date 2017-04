Algérie: Valoriser le rôle de la femme dans les domaines politique et de développement (ANR)

Après avoir mis en exergue les divers objectifs des profondes réformes initiées par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, et ayant, selon M. Sahli, permis à la société de s'ouvrir et d'éviter au pays ledit "printemps arabe", le responsable partisan a rappelé que "la nouvelle constitution vise la préservation du système républicain, la promotion de la pratique démocratique, en plus d'autres droits garantis pour le peuple algérien".

S'agissant de la participation de l'ANR aux prochaines législatives, M. Sahli a indiqué que la participation de sa formation politique avait pour objectif de contribuer à l'élection d'un parlement "fort de ses jeunes et de ses compétences" et à la concrétisation des "importants acquis prévus par la nouvelle constitution".

In — Le Secrétaire général (SG) de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a valorisé, mardi dans la wilaya déléguée d'In-Salah, l'important rôle de la femme algérienne dans les domaines politique et du développement.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.