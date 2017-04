Afrique: Vaccin contre le palu - Bientôt un premier test grandeur nature

L'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa) s'est réunie les 20 et 21 avril 2017… Plus »

Le continent est en effet le plus touché par le paludisme avec 92% des 429.000 décès dans le monde en 2015 à cause de la maladie. Kenya, Ghana et Malawi, ces trois pays ayant participé à de précédents tests à plus petite échelle ont été sectionnés pour le test sur Mosquirix. Pourquoi ce choix? Sur quels critères ces pays ont-ils- été sélectionnés? Cliquez sur le lien pour écouter les explications du Dr Diadié Maiga, administrateur réglementaire de la régulation des vaccins au bureau régional Afrique de l'OMS.

