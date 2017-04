Cote d'Ivoire: Protection intégrée du cotonnier - Les acteurs saluent les résultats obtenus

« C'est le lieu de saluer la recherche agricole africaine et particulièrement la recherche cotonnière pour les résultats obtenus, dans le cadre de l'amélioration de la productivité aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif et cela parfois dans des conditions très difficiles » a déclaré Silué Gnénégnéri, Protection intégrée du cotonnier: Les acteurs saluent les résultats obtenus

Le représentant du ministre de l'Agriculture et du développement durable M. Silué Gnénégnéri, directeur de la protection des végétaux, a présidé la cérémonie d'ouverture des assises de la 10ème Réunion Bilan du Programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique (Pr-Pica). Initiée par l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton (Inter Coton), cette rencontre annuelle, s'est tenue du 24 au 26 avril dans le District Autonome de Yamoussoukro, à l'Hôtel Président.

Le représentant du ministre Sangafowa Coulibaly a alors évoqué les mérites du Pr-Pica. « C'est le lieu de saluer la recherche agricole africaine et particulièrement la recherche cotonnière pour les résultats obtenus, dans le cadre de l'amélioration de la productivité aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif et cela parfois dans des conditions très difficiles » a déclaré Silué Gnénégnéri, Directeur de la protection des végétaux. L'information a été rapporté un journaliste ivoirien présent à cette rencontre.

M. Gnénégnéri, a-t-il poursuivi, vante les mérites du Pr-Pica qu'il considère comme " un outil de mise en synergie des efforts de la Recherche et du Développement des états membres pour une filière durablement productive et respectueuse de l'environnement. Il poursuit en expliquant qu' il devient impérieux de poursuivre sans relâche, la recherche agricole, pour améliorer les variétés et les rendements des champs afin de sécuriser les revenus des cotonculteurs tout en préservant les ressources humaines et naturelles".

Quant au sénégalais Oumar Khouma, président du comité de pilotage du Pr-Pica, il est revenu sur l'historique du programme, avant d'insister sur les des résultats intéressants des activités menées depuis la création du programme. Notamment, la compréhension de la dynamique des populations ravageurs, la gestion de la résistance de certains ravageurs tels que Helicoverpa armigera, la réactualisation des seuils d'intervention contre les principaux ravageurs dans les pays pour réduire les quantités d'insecticides épandues, la mise au point d'un guide de protection du cotonnier en Afrique etc...

Le Programme Régional de Protection Intégrée du Cotonnier en Afrique (Pr- Pica) est une organisation sous- régionale Africaine qui, pour le moment, regroupe six (06) principaux pays producteurs de coton d'Afrique de l'Ouest.Créée en mars 1998 au Burkina Faso sous l'appellation de Projet Régional de Prévention et de gestion de la Résistance de Helicoverpa armigera aux pyréthrinoïdes (PR-PRAO), l'Association est devenue PR-PICA en 2005 à Dakar au Sénégal, pour prendre en compte les nouvelles préoccupations en matière de protection intégrée du cotonnier, de gestion de la fertilité des sols et de renforcement des capacités de tous les acteurs des filières coton, notamment les producteurs.