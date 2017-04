Cote d'Ivoire: Gestion des pesticides obsolètes - Bientôt une formation à l'endroit des journalistes

communiqué de presse

En prélude à l'inventaire des pesticides obsolètes prévu au mois de juin 2017, sur l'ensemble du territoire national, un atelier de formation sera organisé en mai à Ibis Hôtel au Plateau à l'endroit des journalistes des médias nationaux et internationaux, la presse en ligne et bloggeurs du Web, rapporte un communiqué.

C'est une initiative du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avec l'appui de la Banque mondiale. Tous auteurs du Projet de gestion des pesticides obsolètes et déchets associés en Côte d'Ivoire (Progep-Ci).

L'objectif visé, est de renforcer leurs connaissances et les outiller afin de porter la bonne et juste information à la population et aux différentes cibles visées. Moins ignorantes, ces populations pourront déclarer leurs stocks de pesticides obsolètes et emballages vides pour l'inventaire.

Les enjeux de santé publique et environnementaux qu'implique la mauvaise gestion de ces produits sont énormes, relève notre source. « L'utilisation de ces pesticides et la gestion des emballages vides présentent des risques sanitaires avec des effets cancérigènes et endocriniens sur la population et polluent l'environnement ».

Notre source rappelle que « des tonnes de pesticides périmés, dégradés, frauduleux et interdits sont commercialisés chaque année et utilisés régulièrement par les agriculteurs sur l'ensemble du territoire ivoirien. »