Centrafrique: Les Etats-Unis retirent leurs forces spéciales du pays

Suspendue depuis 2005 comme pays éligible à l'Agoa (African growth and opportunity act ), une loi… Plus »

L'objectif de cette opération était clair : capturer Joseph Kony, que les Etats-Unis ont qualifié de « terroriste mondial », et le remettre à la Cour pénale internationale. Mais pas de happy end pour l'instant. Kony court toujours, même si les militaires américains assurent que ses rebelles sont dispersés et affaiblis.

Bon an, mal an, la moitié du budget était consacrée au transport des troupes ougandaises, assuré pour l'essentiel par des sociétés privées américaines. Concrètement, il fallait convoyer des soldats ougandais depuis l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda, jusqu'à Obo, en République centrafricaine.

Les Etats-Unis commencent mercredi 26 avril à retirer leurs forces spéciales de la Centrafrique. Les « bérets verts » et la force régionale d'intervention contre la LRA n'ont jamais réussi à arrêter son chef, Joseph Kony. A l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, on assure toutefois qu'il est temps « de passer à autre chose ».

