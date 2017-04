Gabon: Sante à Port-Gentil - Le Paludisme, la sensibilisation continue...

L'Union républicaine pour la démocratie et le progrès(URDP) tendance MAKITA était ce… Plus »

Le Programme national de lutte contre le paludisme a brillé par une absence remarquée à Port-Gentil. Déjà en 2016, le PNLP n'a pas fait grand-chose, au Service de Santé maternelle et infantile de Port-Gentil. Gabon Télécom et le Lions Club ASSALA avaient marqué la précédente journée de paludisme par la distribution de moustiquaires imprégnées. La chaine d'acteurs sensibilisateurs autour du paludisme n'a pas drainé de moyens pour appeler les populations à améliorer la guerre contre les moustiques. Les lacs, les caniveaux forment des réservoirs à moustiques. Au-delà de la responsabilité des décideurs locaux, la population ne se préoccupe pas du nettoyage des habitations.

Parce que la prévention a un rôle capital pour faire reculer les cas des personnes touchées par le paludisme, et des décès. Les moustiquaires imprégnées d'insecticide et des pulvérisations d'insecticide à l'intérieur des habitations, constituent l'un des moyens pour expliquer la nécessité de la prévention. Selon la disponibilité des stocks de moustiquaires imprégnées, certaines structures associatives ou des entreprises viennent au secours des populations principalement des femmes enceintes et de celles qui allaitent. Le Chef de service de la Santé maternelle et infantile de Port-Gentil, Milène BIA a rappelé l'importance de la sensibilisation ainsi que l'entretien de l'environnement immédiat de chacun. Environ 150 mamans présentes le 25 avril en cours, ont eu pour mission, de relayer le message de lutte contre le paludisme dans leurs foyers et à côté d'elles.

