Congo-Kinshasa: L'ONU cherche 64.5 millions USD pour des besoins humanitaires au Kasaï

Des personnes revenues au village de Kasala, dans la province de Kasai, en RDC, attendent une distribution alimentaire par l’ONG COPROMOR et Christian

Il faut un fonds additionnel d'urgence de 64.5 millions de dollars américains pour faire face à la crise humanitaire dans le grand Kasaï, a indiqué mardi 25 avril le Coordonnateur humanitaire en RDC, Mamadou Diallo, lors d'une conférence de presse à Kinshasa.

Selon lui, plus d'un million de personnes ont été déplacées par les violences qui ont affecté cette région alors que 731 000 personnes, dont des milliers de femmes et d'enfants, ont besoin d'une assistance humanitaire.

Selon le docteur Diallo, quarante ONG humanitaires des Nations unies et des ONG nationales et internationales sont à pied d'œuvre à travers les provinces du Kasaï-Central, Kasaï, Kasaï-Oriental, Lomami et Sankuru pour donner une réponse humanitaire.

Mais ces ONG sont confrontées à des défis importants, qui nécessitent des ressources supplémentaires pour répondre aux besoins des personnes déplacées, a-t-il poursuivi.

A cet effet, le docteur Diallo a lancé cet appel aux partenaires de la RDC:

«Je viens aujourd'hui auprès de vous, auprès de nos donateurs, auprès des populations du Congo et de tous ceux et celles qui ont le Congo dans leur cœur, à travers l'Afrique et le monde, pour lancer ce jour un appel pour des fonds humanitaires d'urgence. Cet appel de fonds humanitaire d'urgence se chiffre à 64,5 millions américains».

Ce montant, a-t-il poursuivi, est celui estimé par OCHA et par les organisations humanitaires comme étant le montant nécessaire pour pouvoir apporter une aide d'urgence et multiple aux personnes qui sont affectées par les affrontements entre miliciens Kamuina Nsapu et forces de l'ordre.

Ces personnes «sont estimées actuellement à peu près 731 000 au cours de six prochains mois, à la fois déplacés mais également dans les familles d'accueil».

Le plan humanitaire pour la RDC en 2017 se chiffre à 675 millions de dollars. A ce jour, OCHA affirme n'avoir reçu que 10% de ce montant, soit 66 millions de dollars américains.

Cependant, selon Mamadou Diallo, la crise humanitaire dans le Kasaï ne doit pas faire oublier les autres crises humanitaires, notamment dans les provinces de l'Est de la RDC.

En particulier, la province du Tanganyika compte plus de quatre cent mille personnes qui ont été déplacées à cause des affrontements entre les communautés Twa et la communauté Bantoue. Et le Nord et le Sud-Kivu enregistrent encore 1.2 million de déplacés, a rappelé M. Diallo.