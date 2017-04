Angola: Quatre millions de cas de paludisme, dont 15 mille décès, en douze mois

Luis Gomes Sambo a également appelé les malades à chercher le poste de santé le plus proche pour le diagnostic et le traitement approprié.

« En 2016, le pays a connu une épidémie de paludisme en même temps que la fièvre jaune, la dengue et le chikungunya, suite aux pluies qui se sont abattues sur le pays associées aux mauvaises conditions d'assainissement et à la difficulté dans la lutte anti-vectorielle du moustique anophèle, dont la densité particulière est assez élevée dans tout le pays», a-t-il dit.

Intervenant à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le 25 avril, le titulaire du portefeuille de la santé a reconnu qu'en Angola, malgré les efforts déployés, le paludisme reste une cause majeure de morbidité et de la mortalité dans le pays, affectant principalement les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.

