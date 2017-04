Angola: Lunda Sul - Le gouvernement veut améliorer les secteurs de la santé et de l'éducation

Dala — Le gouverneur de la province de Lunda Sul, madame Cândida Narciso, a recommandé mardi, à Dala, aux administrateurs municipaux de mettre en oeuvre des actions visant à améliorer l'accès aux services de santé, d'éducation et d'agriculture, vu qu'ils sont les bases fondamentales pour le développement durable.

Cândida Narciso a fait cette recommandation lors d'une réunion avec les administrateurs municipaux de Cacolo, de Dala, de Muconda et de Saurimo, dans le but de coordonner les actions de caractère transversal, d'échanger des expériences, de trouver des solutions pour atteindre le plus haut degré d'efficacité des services publics.

« Nous devrions avoir en compte l'accès aux droits civils tels que l'éducation et des soins de santé de qualité, l'accès à l'eau potable, l'électricité et les opportunités d'emploi et de revenus, comme une priorité dans nos actions en tant que fonctionnaires», a-t-elle conseillé.

A cette fin, a-t-elle poursuivi, la mise en œuvre des politiques publiques efficaces, la participation active du secteur privé et le dialogue constant avec les citoyens s'avère nécessaire, « car les relations humaines sont la meilleure garantie du succès de la performance des gestionnaires. »

Selon le gouverneur, il faut des mesures destinées à faciliter la participation active des citoyens, le contrôle social effectif sur la gestion, par le renforcement de la société civile, la promotion du groupe social le plus vulnérable et l'inclusion sociale, le développement local, étant celui-ci un moyen important pour lutter contre la pauvreté.

D'autre part, elle a demandé aux administrateurs de district et leurs adjoints d'encourager les communautés rurales à tirer parti des ressources naturelles et améliorer ainsi le revenu familial et lutter contre la faim et la pauvreté.

La réunion a, entre autres, analysé l'exécution des projets en cours dans les secteurs de l'agriculture, des pêches et de l'énergie et de l'eau, ainsi que du Programme municipal intégré de développement rural et de lutte contre la pauvreté exécuté dans chaque municipalité.