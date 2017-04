Pire : Après les Allemands (1ere étape) et les Algériens (2e étape), c'était hier au tour des Belges de remporter l'étape du jour de cette 16e édition du Tour cycliste international du Sénégal. En effet, Legley Mathias du club belge du Royal Vélo Club Ottignie a bouclé les 150 km qui séparent Saint-Louis de Pire en 3h15'40 ; avec une moyenne de 45,997 km/h. Mais au classement général, les Algériens gardent toujours le maillot jaune de leader avec le jeune Bouzidi Mohamed (Vélo Club Sovac, 23 ans la semaine prochaine).

Cette 3e étape s'est disputée en sens unique et a sacré le Belge Legley Mathias suivi des Allemands Hellmann Julian et Carstensen Lucas (Embrace The World Cycling) qui ont occupé à l'arrivée les places du podium final.

Mais, la course d'hier a été très différente de celles des deux premières journées. Parce que le Belge et le premier Allemand ont tué tout suspense avant même de sortir de Saint-Louis. Une 3e étape pas du tout animée parce qu'il n'y avait pas la concurrence attendue.

De Saint-Louis à Pire donc Legley Mathias (Royal Vélo Club Ottignie / Belgique) et Hellmann Julian (Embrace The World Cycling / Allemagne) avaient plié les choses. Ils ont fait cavaliers seuls, remportant au passage les trois sprints intermédiaires de Rao, Louga et Kébémer.

Mieux, l'écart entre eux et le reste du peloton qu'on ne voyait même dans leur sillage, était parfois de 2 minutes d'avance.

Restait maintenant à savoir qui des deux allait s'imposer au finish, puisqu'ils se suivaient roue dans la roue jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, ce fut un brusque coup de pédale ravageur du Belge qui eut raison de l'Allemand. Le reste du peloton arrivera plus d'une minute plus tard dans un véritable rush.

Au classement général, les cinq premiers de la veille gardent toujours leurs places, même s'il y a eu un léger changement au niveau des rangs.

Le classement de la 3e étape. Distance : 150km ; moyenne : 45,997km/h

1er : Legley Mathias (Royal Vélo Club Ottignie/Belgique) : 3h15'40 ; 2e : Hellmann Julian (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 3h15'40 ; 3e : Carstensen Lucas (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 3h16'37 ; 4e : Ben Nasr Hassen (Royal Vélo Club Ottignie/Belgique) : 3h16'37 ; 5e : Mansouri Islam (Vélo Club Sovac/Algérie) : 3h16'37

Classement général (Maillot Jaune). Distance : 467,8 km ; moyenne : 40,053km/h : 1er : Bouzidi Mohamed (Vélo Club Sovac/Algérie) : 11h43'11 ; 2e : Mansouri Islam (Vélo Club Sovac/Algérie) : 11h43'34 ; 3e : Nouisri Ali (Royal Vélo Club Ottignie/Belgique) : 11h45'27 ; 4e : Carstensen Lucas (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 11h45'40 ; 5e : Mansouri Oussama (Vélo Club Sovac/Algérie): 11h46'49

Les Sénégalais dans la mêlée : Des Lions pas tellement vernis !

Dans les rangs sénégalais, il y a eu un léger changement puisque Bécaye Traoré a grignoté quelques places en se classant 16e à l'issue de la course d'étape d'hier et 17e au général.

Idem pour Malick Thiam qui occupe la 31e place de l'étape et la 29e au général. Ce furent les seuls véritables changements apportés au niveau de l'équipe du Sénégal. En attendant peut-être le circuit fermé de ce matin.

Sénégal, Congo, Mali et Gambie pas encore au top

Pire : Chez les autres équipes africaines, le sursaut se fait attendre. Car si les Maliens et les Congolais tardent toujours à se manifester, les Gambiens eux ont refait le même coup que l'année dernière. A savoir, abandonner après seulement trois étapes.

A leur décharge, il faut noter qu'ils ont fait des efforts puisque l'année dernière c'est à l'issue de la... première étape qu'ils avaient abandonné. Hier donc le dernier Gambien qui restait apte, Ousman Janneh, a jeté l'éponge rejoignant ainsi ses autres coéquipiers qui avaient quitté la piste la veille.

C'est dire que nos cousins gambiens continuent leur dur apprentissage des courses. Presque pareil pour les Congolais et les Maliens toujours au creux de la vague. Des équipes habituées aux bas du classement aussi bien dans la course d'étape qu'au général.