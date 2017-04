Togo: Un nouveau port de pêche dans deux ans

L'atteinte de cet objectif passe par l'amélioration du secteur de la pêche et de l'aquaculture, en apportant des solutions idoines aux différents problèmes d'encombrement, d'insécurité et d'insuffisance d'infrastructures de conservation des produits de pêche auxquels sont confrontés les pêche.

C'est une infrastructure devant avoir une capacité d'accueil de 300 pirogues, comportera des chambres froides, des quais d'accostage, de débarquement et de repos. Aussi sera-t-il composé des zones d'inspections des produits halieutiques, une section pour la réglementation des filets à petites mailles, d'un château d'eau, d'un bloc administratif, de matériels et équipements d'exploitation.

Top chrono pour un nouveau port de pêche pour redynamiser l'économie bleue au Togo. les travaux sont financés par le Japon à plus de 16 milliards de FCFA. Et le coup d'envoi des travaux a été donné ce mardi par le Chef de l'Etat Faure Gnassingbé, sur le site à Gbétsogbé (non loin du site actuel).

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.