Togo: Un siège ultra moderne pour faire bonnes recettes

L'Office Togolais des Recettes(OTR) dispose d'un nouveau siège depuis lundi. Les nouveaux locaux, situés derrière les anciens locaux à côté de l'Ambassade des Usa, ont été inaugurés par le chef de l'Etat. Il a fallu 26 mois pour mettre en place ce joyau.

Ce joyau de sept(7) niveaux permettra au personnel de l'OTR d'être plus engagé dans la mobilisation des ressources internes de l'Etat. L'immeuble a une emprise au sol d'environ 1050 m2 et s'élève sur sept (7) niveaux, notamment un sous-sol surmonté par un rez-de-chaussée plus cinq (5) étages. Il a une superficie totale exploitable cumulée d'environ 7250m2 sans les aménagements extérieurs. L'ancien bâtiment d'une superficie d'environ 2900m2 ajouté à ce nouvel immeuble porte à plus de 10500m2, le total des locaux de l'OTR de cette phase d'aménagement.

Selon le Commissaire Général de l'OTR, Kodzo ADEDZE, l'avènement de l'OTR « a fait du Togo, le pionnier des reformes de deuxième génération des administrations fiscales dans la sous-région UEMOA ». Après trois ans d'exercice, l'OTR a, selon lui, permis d'accroitre les recettes domestique de plus de 40 %. Avec les résultats faits sur le terrain, l'OTR s'engage à en faire davantage dans l'accomplissement de ses missions, bien entendu dans la compétitivité.

Le ministre de la Fonction Publique et des Reformes Administratives Gilbert Bawara, représentant son collègue de l'Economie et des Finances, a affirmé que la modernisation du système fiscal et douanier du Togo, loin d'être une simple incantation est devenue un fait concret que chaque jour les operateurs économiques expérimentent dans les bureaux des douanes et ceux des impôts depuis la création de l' OTR en 2014.