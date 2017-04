Togo: Réussir lors de l'EPU, est l'affaire de tous

« Chaque membre partie intégrante de la société civile doit faire le suivi selon la vision de son organisation et à travers ces droits de génération interpeler le gouvernement à chaque fois par le plaidoyer que par le dialogue interactif, participatif et inclusif pour que le gouvernement soit en voie de mettre en œuvre ces recommandations », a expliqué Bruno Haden, Secrétaire Général de l'ACAT-Togo.

Durant trois jours, les organisations de la société civile étudieront plusieurs thématiques relatives à la protection et à la promotion des Droits de l'Homme, afin de bien faire un suivi des recommandations de l'EPU ; ce suivi consistera également à être en contact permanant avec les mécanismes internationaux de protection des Droits de l'Homme tout comme il sera question de soutenir le pays dans la diffusion et le suivi desdites recommandations.

