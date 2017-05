Afrique: Mondial Beach Soccer 2017 - Le Sénégal et le Nigéria aux Bahamas

Respectivement champion et vice-champion d'Afrique, le Sénégal et le Nigéria sont aux Bahamas pour représenter le continent au Mondial de Beach Soccer 2017. Les deux pays sont des habitués de la compétition et devront faire mieux que lors de leurs dernières participations.

Avec déjà 5 éditions (2007, 2008, 2011, 2013 et 2015), le Sénégal s'avance dans un tournoi qu'il connait bien avec à la clé deux éliminations en quarts de finale en 2007 et 2011. Logé dans le groupe A avec le Bahamas, l'Equateur et la Suisse, le Sénégal peut faire mieux.

C'est également en quarts de finale que les Super Sand du Nigéria se sont arrêtés à deux reprises dans une Coupe du monde la discipline. Eux qui sont à la 5è participation (2006, 2007, 2009 et 2011).

La Coupe du monde de Beach soccer se déroule du 27 avril au 7 mai.

Le programme des deux équipes

Groupe A

27/04/2017 Sénégal - Equateur

29/04/2017 Bahamas - Sénégal

01/05/2017 Sénégal - Suisse

Groupe B

27/04/2017 Nigeria - Italie

29/04/2017 Nigeria - Mexique

01/05/2017 Nigeria - Iran