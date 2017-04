Sénégal: "Joe Ouakam est un homme de conviction"

Dakar — L'artiste peintre et dramaturge Issa Samb dit Joe Ouakam, décédé ce mardi à l'hôpital Principal de Dakar des suites d'une maladie a été "un honnête homme qui a toujours été fidéle à ses convictions" a confié à l'APS Sylvain Sankaré, critique d'art.

"Il a toujours gardé ses convictions, ses problèmes personnels quelque soit le régime politique en place. Et ça je le trouve important", a souligné Sylvain sankaré, interrogé par un reporter de l'APS.

"Je le conçois (Joe Ouakam) comme un honnête homme qui a gardé ses convictions jusqu'à la mort. Ce que je regrette, c'est d'avoir découvert très tard son travail" a ajouté le critique d'art.

"Ça fait plus de vingt-cinq ans qu'on se connaît. C'est lorsque j'ai été nommé au comité scientifique de la Biennale de Dakar. Nos relations n'étaient pas faciles au début, mais avec le temps on a appris à se connaître et à se respecter", a-t-il souligné.

"Il était très heureux lorsque le comité scientifique l'avait choisi parmi les personnes à rendre hommage l'année dernière. On avait écrit un texte sur lui qui l'avait beaucoup plu", s'est-il souvenu.

L'artiste Issa Samb dit Joe Ouakam est décédé, ce mardi à 14h à l'âge de 72 ans, a appris l'APS auprès de proches du défunt.

La levée du corps du célèbre artiste-peintre et sculpteur sénégalais est prévue mercredi à 10h et son inhumation à Ouakam.

Joe Ouakam qui a étudié à l'Ecole nationale des arts et à l'université de Dakar où il a titillé le droit et la philosophie est "une figure emblématique et tutélaire de l'art au Sénégal".

Le peintre, sculpteur, acteur et dramaturge né à Dakar vivait depuis des décennies au milieu de ses œuvres, dans sa maison, une sorte d'exposition permanente qui varie au fil du temps, indique un de ses proches.