Sénégal: Le combat contre la corruption exige un regard critique

A noter que ce cycle d'évaluation s'étale sur une période de 5 ans. Et le Sénégal a déjà eu à évaluer deux pays dans le cadre de cet exercice inclusif, le Maroc et le Cap-vert.

Dans la même veine, il a relevé que "pour une gouvernance transparente et une lutte contre la corruption conformes à la CNUCC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), point focal au Sénégal s'est investi résolument dans le processus d'examen en mettant en place un comité de suivi".

M. Mangara est d'avis que le gouvernement du Sénégal a consenti des efforts importants "pour créer les cadres institutionnels, organisationnels et juridiques d'une lutte efficace contre la fraude et la corruption".

Il a en outre indiqué que cet exercice est une opportunité pour le Sénégal de "jauger la conformité de sa législation à la norme internationale" et un cadre d'excellence de prise en charge de l'impératif de cohésion, d'entente et de partage sur les grandes problématiques de lutte contre la corruption.

Selon Birima Mangara, "des évaluations périodiques sont nécessaires pour apprécier les avancées significatives et détecter les insuffisances dans la mise en œuvre de nos engagements internationaux notamment sur le plan juridique et judiciaire".

Et les experts choisis devraient alors voir avec leurs homologues sénégalais la conformité du dispositif législatif et réglementaire sénégalais en rapport avec les prescriptions prévues dans la CNUCC.

"Le combat contre la corruption exige un regard critique sur le cadre juridique et institutionnel de prévention et de répression de ce fléau", a dit Birima Mangara qui ouvrait les travaux de la première année du second cycle de l'examen portant sur les chapitres II et V de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), consacrés aux mesures préventives et au recouvrement.

