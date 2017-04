Algérie: Taekwondo/Coupe nationale - l'équipe de la 4e Région militaire remporte le trophée

Pire : Après les Allemands (1ere étape) et les Algériens (2e étape), c'était hier au… Plus »

Cent-cinq (105) athlètes, structurés en 17 équipes représentant différentes forces, unités et écoles, relevant des six régions militaires du pays, ont pris part aux épreuves de cette coupe nationale militaire de Taekwondo, qui avait débuté lundi à la salle omnisports du complexe sportif régional de la 4RM à Ouargla.

La cérémonie de clôture, présidée, au nom du commandant de la 4ème RM, par le directeur régional de la communication, l'information et l'orientation de cette RM, le colonel Amar Hambli, a donné lieu à la remise du trophée et des médailles aux vainqueurs.

Au classement individuel, les deux premières places dans la spécialité de poomsae sont revenues successivement à Fellag Ali (Commandement des forces aériennes) et Badi Aymen (4ème RM), tandis que la troisième place est décrochée par Ghouila Mohamed (8è division blindée de la 2ème RM) et Aouadi Amer (1ère division blindée de la 5ème RM).

