Ile Maurice: Hit and Run à Grand-Baie - Un homme de 35 ans dans un état grave

Le chauffeur de la voiture, âgé de 46 ans et habitant à Pereybère, s'est constitué prisonnier au poste de police de Grand-Baie en présence de son avocat. Il a été interrogé et a été autorisé à rentrer chez lui.

Corina Perrine, la sœur de Jean-Christophe Perrine, est sous le choc. «Selon les policiers, mon frère et son ami ont été testés négatif à l'alcootest. On a eu un choc hier soir en apprenant cette nouvelle. Nous l'avons reconnu grâce à un tatouage. Mon frère a eu de graves blessures à la tête et il est dans le coma. Une chirurgie délicate est prévue demain si mon frère ainé donne son autorisation».

L'accident a eu lieu à la jonction La Salette et Vingt Pieds à Grand-Baie. Le chauffeur de la voiture a pris la fuite après avoir heurté les deux protagonistes. Ce sont des piétons qui ont alerté le SAMU alors que Jean-Christophe Perrine et son ami gisait au sol. Ils ont ensuite été transportés à l'hôpital SSRN.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.