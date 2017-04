Ile Maurice: Assemblée nationale - Le Land Drainage Bill voté sans amendement

Le ministre des Infrastructures publiques et du transport intérieur, Nando Bodha, a fait référence à des recherches effectuées par le géomorphologue, Prem Saddul, par rapport aux caractéristiques du sol du pays. Il a rappelé que Maurice est une île volcanique et que le terrain n'est pas semblable dans toutes les parties de l'île. C'est une des raisons pour lesquelles la route Terre-Rouge-Verdun a cédé.

Le vice-Premier ministre et ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, a, pour sa part, déclaré que le monde connaît des changements climatiques qui sont parfois imprévisibles. Cette situation est caractérisée par de longues périodes de sécheresse et des pluies intenses dans un cours laps de temps. D'autre part, en raison du développement, beaucoup de terres sous culture vivrière sont être converties. Il est temps de traiter le problème des inondations.

Le Premier ministre a donné la garantie que la LDA aura les fonds, ainsi que le personnel nécessaire, pour faire son travail. Cette autorité aura pour but de coordonner les activités de divers départements chargés de la construction et la réhabilitation des drains.

