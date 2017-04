«Je suis contre l'idée de lui accorder l'immunité. Il est mêlé au trafic de drogue et doit obligatoirement être puni. Beaucoup de jeunes gâchent leur vie à cause de la drogue et il y a des familles qui souffrent. Ce sont des personnes comme Navind Kistnah qui sont en train de vivre la belle vie, qui jouissent de l'argent facile, tout cela en détruisant des vies.»

«Il faut accepter le fait qu'il est aussi impliqué dans ces trafics de drogue. On peut réduire la sentence à un niveau raisonnable pour qu'il fasse des révélations. Mais il ne faudrait surtout pas annuler sa sentence et le laisser en liberté.»

