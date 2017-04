Sénégal: L'élimination du paludisme est possible au Sénégal d'ici 10 ans si les moyens existants sont maintenus (Expert)

Le professeur Daouda Ndiaye est également directeur du Centre africain d'excellence sur la recherche en génétique des maladies infectieuses (ACEGID) financé par la Banque mondiale et qui couvre le Sénégal, le Mali et la Gambie.

"Nous sommes sur ce plan très motivés et convaincus que nous pouvons parvenir à quelque chose de fort et de probant dans la lutte contre le paludisme" a encore relevé le chercheur qui a mis au point un test rapide de diagnostic du paludisme dit "Illumigene malaria".

"Nous y sommes, mais il y a encore du travail à faire, parce que concevoir un vaccin pour un parasite qui contient plus de 5000 gênes, ce n'est pas facile" a expliqué le professeur Ndiaye, également chef du Service de Parasitologie et Mycologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Selon lui, "le Sénégal, via le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), le ministère de la Santé et de l'Action sociale et les partenaires techniques et financiers a mis beaucoup de moyens pour lutter contre cette maladie".

