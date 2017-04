Sénégal: Louga - "Le paludisme se fait rare mais devient plus dangereux" (médecin-chef)

Les médecins vont aussi s'intéresser à son entourage dont les membres seront testés pour savoir s'ils n'ont pas contacté la maladie, a déclaré Dr Ndiaye. Il a signalé que les cas graves (236 en 2014 contre 193 en 2016) et les décès (2014 zéro et 2016 4) ont connu une évolution contraire.

Le paludisme est plus fréquent à Linguère et Dahra considérés comme des zones de transhumance et à Darou Mousty qui subit les influences de sa proximité avec la zone centre où la maladie est beaucoup plus présente, a signalé le médecin-chef de la région médicale de Louga.

Louga — La région de Louga fait partie de la zone Nord avec Saint-Louis et Matam où le paludisme est en phase de pré élimination, a dit le médecin-chef de la région Dr Amadou Touty Ndiaye, affirmant que "les cas sont rares mais deviennent plus dangereux".

