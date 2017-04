Burkina Faso: Paix au Burkina Faso - Le cheick Abdoul Aziz Soré prêche le pardon...

Le cheick Abdoul Aziz Aguib Soré, de la confrérie Tidjania, a animé un grand prêche, le vendredi 21 avril 2017, au stade municipal Joseph-Conombo de Ouagadougou.

Dans le but de sensibiliser et de faire prendre conscience aux populations burkinabè, de la nécessité de préserver la paix, la fraternité et la cohésion sociale conformément aux enseignements du livre saint de l'Islam, le cheick Abdoul Aziz Soré a arpenté, cinq mois durant, les villes et villages du Burkina Faso. L'apothéose de cette tournée a eu lieu dans la soirée du vendredi 21 avril 2017 à Ouagadougou, au stade municipal Joseph-Conombo. Prière, lecture de Coran, sensibilisation à la non-violence et à la cohésion des confessions religieuse ont été au cœur de cette nuit de bénédictions et de louanges au prophète Mohammed, (Paix et Salut sur lui !).

En effet, selon le prêcheur, l'humanité doit cultiver davantage les vertus de la coexistence pacifique. Et pour y arriver, l'orateur a fait savoir que la foi en Dieu et l'amour entre les religieux constituent des vertus cardinales incontournables. Dans la même veine, le cheick a invité les fidèles musulmans à avoir le Saint Coran comme l'unique vade-mecum de leur conduite de tous les jours. "Avant de poser un acte, chaque fidèle doit s'assurer que son geste n'est pas condamné par le livre saint” a conseillé le cheick Soré. Sur la question du terrorisme, il a assimilé les soi-disant «Fous de Dieu» qui tuent au nom de l'Islam à des «égarés de la foi». L'enseignant de la Tidjania a exhorté, de ce fait, les leaders islamiques à s'unir pour "laver l'honneur, la dignité, et l'amour de l'Islam”.

En ce qui concerne la radicalisation, le prédicateur a estimé que les leaders religieux du Burkina Faso et des pays voisins doivent disposer d'une plateforme de concertation et d'échange d'expériences en vue de réduire sensiblement les dérives. Il a également souhaité que les pouvoirs politiques impliquent davantage les autorités religieuses dans la sensibilisation des populations à la base.

En vue de véhiculer "l'Islam vrai”, le cheick Abdoul Aziz Soré a annoncé, pour sa part, la construction dans les mois à venir, au Burkina Faso, d'écoles franco-arabes et d'un centre spirituel chargés de l'encadrement et de l'enseignement des vertus de l'Islam.