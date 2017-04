Burkina Faso: Grogne à la police municipale - Le reclassement de tous les agents exigé

Un probable recrutement au sein de la police municipale de Ouagadougou fait des gorges chaudes au sein des agents. Ils ont dénoncé, dans la matinée du mardi 25 avril 2017, une mesure du maire Armand Béouindé, «visant à faire avancer seulement les gradés».

Le siège de la Police municipale de Ouagadougou, sis à la Patte d'oie, connaît une ambiance particulière en cette matinée du mardi 25 avril 2017. L'on observe de petits regroupements çà et là de policiers en tenue et en civil, dans les kiosques à proximité ainsi que dans la cour. A l'intérieur, tout semble calme, des agents devisent. Au Poste de renseignements, au secrétariat, les uns et les autres vaquent à leurs occupations. C'est au Foyer que tout se déroule. Un sous-brigadier confie que des concertations sont en cours pour adopter une plateforme revendicative qui sera livrée aux

journalistes. «Patientez encore!», lance-t-il. Rien ne semble filtrer des discussions. Aux environs de 8h45, les hommes de médias sont invités à prendre place au Foyer. Cette rencontre n'aura pas lieu, car c'est à ce moment que le directeur général, Jean-Marie Ouédraogo, demande à recevoir une délégation de la troupe. La tension monte alors d'un cran. La requête n'est pas du goût de tous. La tension est palpable. «S'il veut nous voir, qu'il vienne dans la cour pour s'adresser à tout le monde ou c'est nous tous qui iront dans son bureau », tempête quelqu'un du milieu de la foule. Mais, au final, trois agents sont désignés.

C'est à ce moment que des bribes d'informations fusent de partout. En effet, à l'issue d'une rencontre tenue la veille, entre le maire de Ouagadougou, Armand Béouindé et les gradés de la police municipale, les agents ont été informés, (dans la matinée du mardi 25 avril 2017, ndlr) d'un éventuel recrutement de 10 inspecteurs, de 40 contrôleurs et de 20 assistants. L'initiative est jugée «inacceptable» par la troupe. «Nous nous sommes sentis frustrés. Parce que nous sommes 388 agents et ils veulent recruter 20 assistants parmi nous. Par contre, il y a 18 assistants pour le poste de 40 contrôleurs, et 8 contrôleurs pour le recrutement de 10 inspecteurs», explique un policier municipal. Pour lui, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une «inscription». Il précise que les policiers ne s'opposent pas à la décision du maire, mais «soit il augmente le quota pour des agents, soit nous exigeons un reclassement de tous les agents». Les policiers refusent que leurs supérieurs organisent des concours pour «se faire avancer entre eux». «Dans notre entendement, c'est l'avancement des gradés. Les gradés sont avancés et les agents brimés», fulmine un autre. Aussi, les agents se sentent lésés dans les avancements. Une fois la formation terminée à l'école de police, les «éléments» ont le droit de faire un concours professionnel chaque année, et ce, après 3 ou 5 ans sur le terrain, foi d'un autre manifestant. «Ce qui n'est pas fait. Des gens ont travaillé pendant 10, 15, 20 ans, sans progresser dans leurs carrières. J'ai 17 ans de service avec 2 V, pas d'avancement, pas de changement catégoriel», grogne-t-il.

«Le DG n'a pas votre temps»

A ces mots, un gradé ordonne aux hommes de médias de quitter la cour de la Police municipale. «Pourquoi ? Ils font leur boulot. Si vous pensez que ce que vous faites est bien, laissez-les tranquilles. Personne ne sortira », lui répond un agent, dans la foule.

Les policiers municipaux soutiennent avoir soumis une plateforme revendicative à la hiérarchie. Celle-ci porte sur le reclassement «immédiat» de tous les agents et le rehaussement du niveau de la police municipale. «Il ne faut plus recruter les gens avec un niveau bas», estime un sous-brigadier, l'air amer. Ils exigent également des concours professionnels et directs réguliers. Le dernier recrutement au sein de la police municipale daterait de 2011, avec pour conséquence, un «vieillissement» du personnel. La troupe dit manquer de dotations et de moyens de riposte et ne sait pas non plus si les agents sont déclarés à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) ou à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Toutes nos tentatives pour avoir la version de la direction générale sont restées vaines. Au secrétariat, on feint d'ignorer la grogne des éléments. «Nous n'avons rien remarqué d'inhabituel ici. Et puis le DG est très occupé, il n'a pas votre temps», nous lance-t-on au visage.

Une rencontre était en vue avec le maire Béouindé, lorsque nous quittions les lieux aux environs de 10h. Celui-ci aurait proposé de recevoir une délégation des manifestants à l'Hôtel de ville. Ce que ces derniers ont décliné. «C'est toute la troupe qu'il doit recevoir ou personne», soutient une source.

Une incompréhension, selon le maire Armand Béouindé

«C'est une information qui n'est passée par rapport au recrutement d'un nouveau contingent de 150 nouveaux policiers. C'est une incompréhension. Ils n'ont pas eu la bonne information. Il va y avoir un recrutement pour étoffer l'effectif de la police municipale. Il faut que cela se fasse, parce que la ville a de nouveaux défis tant au niveau spatial que de la densité de la population. Pour une meilleure sécurité urbaine, il faut plus de policiers au sein des jeunes qui sont au chômage».