Burkina Faso: Règlement 14 de l'UEMOA L'application de la loi est effective...

« Il n'y a pas eu de difficultés majeures dans la mise en application de ce règlement parce que nous avons très bien compris l'avantage de préserver les infrastructures routières. Mais nous demandons au gouvernement la révision de la grille tarifaire du prix du transport», a-t-il signifié. En ce qui concerne la baisse du trafic depuis un certain temps, il a affirmé que les transporteurs ont juste temporisé pour comprendre. Sinon, a-t-il confirmé, le trafic est en train de reprendre. Et le secrétaire général de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso (UCRB), Brahima Rabo, de solliciter le rehaussement du chargement des véhicules de transport de marchandises T12S3 qui transportent en principe 51 t à 59 t.

« Les transporteurs ont proposé une augmentation des tarifs des transports à cause de la diminution du surcharge ; toute chose qui pourrait se répercuter sur le prix des produits de grande consommation. De concert avec mon collègue en charge du commerce, nous allons voir comment contenir les effets de l'application de ce règlement afin de maîtriser la flambée des prix des produits de première nécessité », a-t-il rassuré. Qu'à cela ne tienne, de son avis, l'application de cette décision est bénéfique pour le Burkina Faso pour plusieurs raisons. Il s'agit principalement de la préservation des infrastructures routières et la prolongation de la durée de vie des véhicules.

Pour lui, l'objectif de cette sortie de terrain était de constater l'application effective du règlement communautaire entré en vigueur depuis le 1er avril 2017 dans l'espace UEMOA. « A travers cette visite, nous voulons mettre les acteurs au même niveau d'information et partager les nouvelles mesures envisagées pour réussir la mise en œuvre de la décision communautaire. Nous avons aussi constaté depuis le 1er avril, un ralentissement du trafic routier. C'est ce qui nous a amené sur ce corridor pour voir ce qui se passe», a-t-il justifié. Au cours de cette visite, M. Soulama s'est rendu, tout d'abord, au poste fixe du pesage du scanning systems en vue de voir et de comprendre la procédure de pesage. Un camion-citerne T12S4 à 7 essieux dont le poids ne doit pas excéder 62 tonnes (t) fait son entrée. Après avoir passé sur le pèse essieux, le ministre a attesté que son poids est dans la règlementation (59 t). A l'issue de cela, il s'est entretenu à bâtons rompus avec les acteurs. Il leur a expliqué que l'application intégrale du règlement entraîne des conséquences sur l'activité du transport. Ce sont, entre autres, la diminution de la charge utile, le paiement des fortes amendes pour non-respect de la mesure et la prolongation des délais de livraison. M. Soulama a, par ailleurs, déploré l'application disparate de la loi dans les différents pays (certains pays n'ont pas encore appliqué cette disposition).

L'application du règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) relatif au respect des normes des charges à l'essieu est effective au Poste de contrôle juxtaposé (PCJ) de Cinkansé. C'est le constat fait par le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama, lors de sa visite à la frontière Burkina Faso - Togo, le lundi 24 avril 2017.

