Burkina Faso: Cité de Bassinko - Plus de 17 kilomètres de caniveaux en réalisation

Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Dieudonné Maurice Bonanet, était hier mardi 25 avril 2017 dans la cité de Bassinko pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement d'environ 11 kilomètres de voies en terre et de plus de 17 kilomètres de caniveaux.

Les difficultés d'accès à la cité de Bassinko, sis à la sortie Nord de Ouagadougou, l'insuffisance d'infrastructures de drainage d'eaux pluviales entraînant des inondations par endroits, relèveront bientôt du passé. En effet, des travaux sont en cours pour viabiliser le site. Aussi, dans la matinée d'hier, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Dieudonné Maurice Bonanet, en sortie de contrôle, y a trouvé des ouvriers à pied d'œuvre pour réaliser des caniveaux et aménager des voies en terre. Selon le directeur de la viabilisation et des aménagements urbains, Thiery Yaméogo, ce sont 17,339 km de collecteurs (caniveaux primaires et secondaires) et 10, 9 km de voies en terre qui sont en cours de réalisation à Bassinko au titre de cette année. Ce, pour un montant de 4 100 269 713 F CFA. A en croire les entreprises attributaires du marché et celles chargées du contrôle, le taux d'exécution atteint est de 60%. De ce fait, les visiteurs du jour ont pu observer plusieurs caniveaux de grande taille en cours d'achèvement et des voies remblayées. S'il s'est dit satisfait du constat fait, le ministre Bonanet a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que les travaux avancent bien et finissent à bonne date.

Pour lui, la viabilisation du site de Bassinko devait se faire avant ou pendant la réalisation de la cité pour permettre aux acquéreurs de bénéficier d'un minimum de confort. «Nous sommes conscients des problèmes des résidents et nous ne ménageront aucun effort pour y remédier », a-t-il affirmé. A la date du 24 avril 2017, il a indiqué que ce sont au total 11,51 kilomètres de caniveaux, près de 3 km de bitume et environ 10 kilomètres de voies en terre qui ont été réalisés sur le site. Parlant du Programme national de construction de logement (PNCL) c'est-à-dire des 40 000 logements, il a rassuré que le gouvernement a tiré les leçons des précédents projets.

Plus de logements sociaux sans viabilisation du site

«Nous demandons à ceux qui ont des doutes sur la qualité des maisons qui seront construite,s de faire un crochet à Gaoua où nous avons commencé la cité du 11-Ddécembre qui remplace la cité des forces vives. Il y a près de 400 villas composées de logements sociaux, économiques et de standing qui pourront à terme, être directement intégrés», a-t-il requis. Il a souligné que les sites qui accueilleront le PNCL bénéficieront d'au moins un minimum de viabilisation pour permettre aux acquéreurs d'être à l'aise. En attendant cela, un résident de la cité, Fabrice Kaboré a apprécié favorablement les travaux réalisés à Bassinko. «Plusieurs voies ont été aménagées et l'accès n'est plus difficile. J'ai été agressé ici en 2015 quand j'ai intégré nouvellement ma maison. Mais maintenant, il y a la Brigade anti criminalité (BAC) et les agressions ont diminué. Nous nous sentons en sécurité», a-t-il confié. Ce témoignage a réjoui le ministre Bonanet qui a achevé sa sortie par des visites de chantiers de logements en cours de construction à Bassinko. Il a invité les promoteurs immobiliers et les ouvriers à produire des maisons de qualité qui seront prises en compte dans le projet de 40 000 logements.