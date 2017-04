Burkina Faso: Bonne gouvernance au Burkina - La contribution des OSC attendue

Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) a organisé, le mardi 25 avril 2017 à Ouagadougou, une journée de concertation et de partage d'expériences avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains.

Le Burkina Faso entend respecter la recommandation de soutenir les Organisations de la société civile (OSC), formulée par l'Ethiopie lors de son passage à l'examen périodique universelle en 2013 à Genève. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, a, à cet effet, organisé le 25 avril 2017 dans la capitale burkinabè, une journée de concertation et de partage d'expériences avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains. Selon le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, René Bagoro, cette rencontre qui se tient chaque année vise à échanger sur le type de partenariat à tisser avec les OSC. « Il s'agit de faire un état des lieux de la collaboration entre le ministère et les OSC partenaires et de dégager des orientations communes pour une meilleure gouvernance démocratique au Burkina Faso», a-t-il indiqué.

Pour y parvenir, le ministre Bagoro a invité les participants à soumettre leurs préoccupations afin que son département y apporte des réponses. Le thème retenu cette année est « La bonne gouvernance démocratique au Burkina Faso : quelle contribution des organisations de la société civile ? ». Un thème salué par le président du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso, Jonas Hien. Pour lui, le Burkina Faso peut économiser de l'argent, de l'énergie et du temps en investissant dans les droits humains et le civisme à travers les activités des associations des droits humains. « Si l'on gère mal les questions de droits humains, si l'incivisme est trop criant, il y aura des problèmes de justice.

Alors que les problèmes de justice nécessitent beaucoup d'argent », a-t-il justifié. Il est connu, a poursuivi M. Hien, que le pays des Hommes intègres vit de nos jours, un cancer d'incivisme qui demande une thérapie à la hauteur du mal. Puis de soutenir que les OSC, des acteurs de développement proches des populations, peuvent être mises à contribution pour plus de résultats dans la lutte contre ce phénomène et pour la défense et la protection des droits humains.

A ce propos, le ministre en charge des droits humains se dit rassuré. « C'est avec satisfaction que je note la pertinence de vos actions. Je vous encourage à continuer d'œuvrer dans ce sens, car je reste convaincu qu'avec l'implication de tous, nous pouvons bâtir une société de paix et de justice respectueuse des droits humains », a-t-il déclaré.