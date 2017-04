Burkina Faso: Journée mondiale de l'orphelin 2017 - Qatar Charity appelle à plus de solidarité...

L'ONG humanitaire Qatar Charity Burkina Faso a célébré, le dimanche 23 avril à Ouagadougou, la Journée mondiale de l'orphelin 2017 sous le thème : « Ensemble pour une éducation civique ». L'événement, placé sous le parrainage de la ministre en charge de la solidarité nationale, a permis à l'ONG de faire le bilan de ses actions et appeler les Burkinabè à venir en aide à ses enfants déshérités.

Le Burkina Faso compte près de trois millions d'orphelins. Dans ses actions d'aide aux populations « sans discrimination de région, de sexe, d'âge, de race et de religion », Qatar Charity a fait de l'aide à ces personnes vulnérables un credo, selon son directeur national, Mohamed Nouayti. En effet, a-t-il dit, en dehors des actions communautaires de développement, Qatar Charity dispose en son sein, d'une section action sociale qui parraine plus de 5 000 orphelins à travers le pays. Ces orphelins, a-t-il poursuivi, reçoivent une pension trimestrielle en plus des kits scolaires, des vivres, de la formation à l' informatique et de bien d'autres aides. Au-delà des orphelins, a renchéri M. Nouayti, Qatar Charity œuvre à travers le Burkina Faso au bien-être des populations par la construction de mosquées, d'infrastructures hydrauliques, sanitaires, scolaires, la distribution de vivres et de moutons de Tabaski, entre autres, pour peu que les bénéficiaires en expriment le besoin. Déjà, le directeur national de Qatar Charity a appelé les enfants à la discipline et à une assiduité à l'école. Il a, par ailleurs, appelé les Burkinabè au changement de comportement envers ces êtres fragiles dans un monde qui devient de plus en plus individualiste et égoïste entraînant un accroissement de l'incivisme et de la délinquance.

Pour leur part, les majorettes du Centre ont dépeint cette situation à travers un sketch qui retrace la maltraitance des orphelins et ses conséquences que sont l'incivisme et les braquages. A la tribune de cette journée, la représentante des orphelins, Sadia Tiendrébéogo et celle des parents, Salamata Sana ont toutes remercié Qatar Charity Burkina Faso pour ses actions sans cesse renouvelées pour soulager les personnes nécessiteuses. Même son de cloche pour le représentant de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) qui a témoigné sa reconnaissance à Qatar Charity, un partenaire privilégié de la Fédération et lui a exprimé sa disponibilité à l'accompagner dans ses efforts.

Quant au conseiller technique du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Joanny Kaboré, représentant Mme la ministre marraine, le thème de cette journée :

« Ensemble pour une éducation civique» traduit l'importance que la société en général doit accorder à la protection des orphelins. Il a surtout salué les actions de Qatar Charity et expliqué le parrainage de cette journée par le fait que « le gouvernement reçoit chaque année un certain nombre de réalisations de Qatar Charity dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de l'hydraulique et de l'action sociale ». Cela fait de cette ONG un acteur majeur de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) en son volet développement du capital humain, a-t-il conclu.