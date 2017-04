Burkina Faso: Concours d'architecture de l'Assemblée nationale - La mise au point de la commission parlementaire

Suite à l'écrit paru dans le journal L'Observateur Paalga, n°9348 du lundi 24 avril 2017, la commission parlementaire tient à faire la mise au point suivante relative au processus de choix du meilleur projet d'architecture pour la conception d'un complexe administratif au profit de l'Assemblée nationale.

En vue de la conception d'un complexe administratif au profit de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat (MUH) a été sollicité pour conduire le processus de sélection par appel à la concurrence ouverte garantissant la transparence et l'équité. L'Assemblée nationale a souhaité que lui soit transmis les trois cabinets d'architectures ayant soumis les meilleures propositions.

C'est ainsi que par lettre n°2017-051/MUH/CAB du 07 avril 2017, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a transmis à l'Assemblée nationale les documents de présentation des trois meilleurs projets retenus suite au concours. Les trois (03) meilleurs cabinets sont le Groupement CARURE et ARCADE, ARCHI-Z et SATA Afrique. Le rapport produit par le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qualifiait techniquement les trois propositions.

Cette première phase du concours a été exclusivement diligentée par le ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Après la première phase technique du concours, il revenait à l'Assemblée nationale d'examiner les trois propositions et d'en retenir le meilleur projet suivant les critères spécifiques propres à elle.

A cet effet, une commission composée des députés de l'ensemble des groupes parlementaires a été mise en place et a édicté des critères précis qui sont :

l'originalité (inspiration

des symboles culturels) ;

l'expérience ressortie

de l'exposé ;

le panorama extérieur

et intérieur ;

la symbolique (prise en compte de l'image de l'institution) ;

l'esthétique ;

l'image de l'Assemblée nationale.

Il reste entendu que, le rapport technique produit par le Ministère pour la sélection des trois meilleures propositions bouclait ainsi la phase de sélection technique. Ce qui justifie que la commission parlementaire n'a pas cherché à s'approprier ce rapport technique.

La commission s'est réunie le mercredi 19 avril 2017 et a convoqué les trois candidats pour audition et échanges. Chaque cabinet a librement disposé du temps nécessaire pour défendre son projet par voie de vidéo projection. Il s'en est suivi des échanges sous forme de questions réponses en relation avec les critères ci-dessus énumérés.

C'est à l'issue de ces entretiens de compréhension et de clarification que la commission a retenu à l'unanimité comme meilleur projet d'architecture pour la conception du complexe administratif au profit de l'Assemblée nationale, celui présenté par le cabinet SATA Afrique, suivi d'ARCHI-Z et du Groupement CARURE et ARCADE.

En outre, il ressort de l'analyse des coûts prévisionnels des travaux proposés par les sociétés que le projet de SATA Afrique est le moins-disant des trois. Il est à noter par exemple que l'écart entre SATA Afrique et le Groupement CARURE-ARCADE s'élève à un milliard cent trente-six millions quatre-vingt-quatre mille neuf cent dix Francs CFA (1 136 084 910 FCFA).

La démarche du choix de l'Assemblée nationale s'est poursuivie le vendredi 21 avril 2017, la société SATA Afrique a été invitée à défendre son projet devant les députés réunis en séance plénière. La plénière a validé le choix de la commission parlementaire.

L'Assemblée nationale, en tant institution dépositaire de la légitimité populaire, tient à rappeler qu'elle a toujours attaché du prix à la transparence, à la justice et à l'équité dans toutes ses actions.

La Direction générale des médias de l'Assemblée nationale