Burkina Faso: Fraude fiscale au Burkina - Les agents du fisc à l'école des brigades de contrôle...

Une cinquantaine d'agents de la direction générale des impôts vont, du 25 au 27 avril 2017 à Ouagadougou, s'imprégner de l'approche brigade de contrôle et de recherche mise en œuvre par la direction générale des finances publiques de la France. A terme, la formation va permettre aux acteurs, d'intensifier la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale pratiquées par certaines entreprises.

De bonnes enquêtes fiscales, en amont, permettent aux agents de vérification des impôts, d'effectuer des redressements sans ambiguïté, et d'accroître le taux de recouvrement. Et pour consolider sa politique de tolérance zéro de la fraude au sein des entreprises burkinabè, la direction générale des impôts a convié deux experts de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) de la France, pour partager leurs expériences sur l'approche de la brigade de contrôle et de recherche avec des agents des brigades de contrôle, des services d'enquêtes et services centraux burkinabè.

Venus de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, ces agents vont, du 25 au 27 avril 2017 dans la capitale burkinabè, s'imprégner de l'expérience française en matière de lutte contre la fraude fiscale. «Nous allons apporter des conseils, des techniques, le savoir -faire dont on dispose depuis des années, comparativement au Burkina Faso, vu la création récente de la Direction des enquêtes et de la recherche fiscale (DERF) (ndrl la DERF a été créée en 2012)» a laissé entendre l'un des experts, Elisabeth Mouffranc-Thevenin, responsable d'une des plus importantes brigade de recherche en France, celle des Hautes Seines.

Elle a confié qu'au cours des 3 jours de formation, elle va d'abord présenter les structures au sein de l'administration des impôts en France, ensuite, expliquer avec quels outils et quelles personnes sa brigade fonctionne. Le second expert, Mohamed Aloual, vérificateur de son état, quant à lui, va prendre le relais pour montrer l'intérêt et l'importance d'un service de recherche pour un vérificateur.

La brigade de recherche et de contrôle, une approche efficace

Le directeur général des impôts, Adama Badolo, a invité ses collaborateurs à s'inspirer de l'expérience de leurs homologues français, car l'approche classique consistant à programmer les vérifications sur la base des déclarations des contribuables, en cours actuellement à la DGI, a révélé ses limites. «Le contribuable qui veut éviter l'impôt peut même prendre des précautions pour mettre en difficulté le contrôle sur place de sa comptabilité à travers la tenue d'une comptabilité parallèle. C'est pourquoi il faut intégrer la nouvelle problématique des enquêtes et des recherches en amont et mettre ainsi à la disposition du vérificateur, une information précise pour orienter son contrôle». a-t-il relevé.

Aux dires d'Elisabeth Mouffranc-Thévenin, une brigade de contrôle et de recherche travaille à partir d'informations collectées au niveau de la police, des hautes administrations et de dénonciateurs. A partir de là, la mission des collaborateurs est d'exploiter cette information à tous les niveaux, pour ensuite la fiscaliser. Les enquêtes se font exactement comme celles de la police : les agents de la brigade vont partir d'une personne physique ou morale et essayer de comprendre le schéma de la fraude en vue d'élaborer son organigramme. Parce que la fraude ne se limite jamais à une seule entité, mais a toujours des ramifications, a insisté l'expert français. Le travail de la brigade prend fin lorsqu'elle transmet l'organigramme et tous les résultats de l'enquête sous forme de propositions de programmation au service de vérification. Ce service est alors tenu d'exploiter toutes les informations mises à sa disposition et d'appliquer les sanctions appropriées.