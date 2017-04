Burkina Faso: Ambassade du Japon-Editions Sidwaya - La reconnaissance de Masato Futaishi...

L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Masato Futaishi, était en visite aux Editions Sidwaya, dans la matinée

du mardi 25 avril 2017. Le diplomate est venu informer les responsables de la «maison commune», de la fin de sa mission au pays des Hommes intègres et les remercier pour l'accompagnement dont son ambassade a bénéficié.

En fin de mission au Burkina Faso, l'ambassadeur du Japon, Masato Futaishi est venu traduire sa reconnaissance aux Editions Sidwaya, pour leur accompagnement durant son séjour. «Le 18 mai prochain, je vais quitter définitivement le Burkina Faso. C'est pourquoi je suis là pour remercier le directeur général et ses collaborateurs pour la coopération très amicale et dynamique mais aussi échanger sur la coopération future entre le Japon et Sidwaya», a fait savoir le diplomate nippon. Par ailleurs, il a salué le professionnalisme de l'entreprise de presse, toujours à l'écoute des populations. «Dans notre coopération avec le Burkina Faso, nous nous intéressons notamment aux personnes vulnérables. Et j'apprécie beaucoup le travail que vous abattez en donnant chaque fois de la visibilité à nos activités, de manière propre et prompte. Même pour celles menées dans les recoins du pays, vous avez toujours été là. Votre presse est un moyen de communication et de valorisation du capital humain», a loué Masato Futaishi précisant que Sidwaya joue pleinement son rôle.

En sus, il a estimé que le journal est un moyen solide de promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'Etat de droit. «Nous avons été de vrais partenaires», a-t-il résumé. En retour, le Directeur général (DG) des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, s'est dit très touché par les mots du diplomate japonais. A l'écouter, l'important pour son journal est d'œuvrer dans l'intérêt du pays et le bien-être des populations. M. Zida a fait savoir à celui qu'il appelle «Père Noël », que si la «maison commune» a pu atteindre un certain nombre d'objectifs qu'elle s'est fixés, c'est grâce au soutien de l'ambassade nippone. «Votre soutien nous a donné une certaine indépendance vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent mais aussi des difficultés que nous rencontrons. Nous avons alors le devoir de faire le travail de façon professionnelle», a souligné Rabankhi Abou-Bâkr Zida tout en remerciant son hôte pour son humanisme et son sens du professionnalisme.

Pérenniser la coopération

Il a rappelé que la représentation diplomatique nippone a fait un don de matériels roulant et informatique à son entreprise d'une valeur de 400 millions de F CFA. Pour le premier responsable des Editions Sidwaya, le gouvernement n'ayant pas les moyens de répondre à toutes les préoccupations des Burkinabè, le Japon est l'un des partenaires qui vient en appui pour résoudre certaines difficultés. En outre, il a soutenu que son entreprise s'est mise dans une logique de travailler avec ceux qui veulent accompagner le développement du pays. De son avis, Masato Futaishi est un diplomate hors pair et tout son souhait est qu'il puisse travailler à faire plaisir aux populations où il sera.

Comme réalisation dans le cadre de la coopération économique et technique entre les deux pays, M. Futaishi a cité, entre autres, la construction d'écoles, de Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) et de forages.

Mais au-delà de ces réalisations physiques, il a suggéré que les deux pays se partagent certaines valeurs morales et religieuses comme la pratique des arts martiaux japonais et le KAIZEN par exemple. «Il y a beaucoup de similitudes entre le Burkina Faso et le Japon (la modestie, l'humilité, le respect d'autrui). Le partage de ces valeurs pourrait agir positivement sur les conditions de vie de la population», a-t-il confié, tout en disant garder de bons souvenirs du Burkina. Avec Sidwaya, il a indiqué que sa représentation diplomatique possède un fonds de contrepartie dont le journal pourrait bénéficier. Par ailleurs, il a rassuré que les projets en cours seront concrétisés, même après son départ. Dans la même lancée, le DG a souhaité que la coopération entre son entreprise et le pays du Soleil levant se perpétue.