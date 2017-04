Burkina Faso: Mercure - Laisser la justice faire son travail

L'affaire fait grand bruit depuis le 19 avril 2017 au Burkina Faso. Elle déchaîne les passions sur les réseaux sociaux, mobilise le monde judiciaire, les hommes d'affaires et les petits commerçants.

C'est l'arrestation du PDG de CIM METAL Group, Inoussa Kanazoé et cinq autres collaborateurs dans l'affaire qu'il convient désormais d'appeler « Ministère public contre Kanazoé Inoussa et plusieurs autres ». L'opérateur économique et patron de CIMFASO, est accusé de faux en écriture de commerce, de tromperie du consommateur, de fraude fiscale, d'abus de confiance aggravé, d'usage frauduleux de numéro IFU et de blanchiment de capitaux. Il n'en fallait pas plus pour créer l'émoi et la colère au sein de certains milieux des affaires et des commerçants.

Le lundi 24 avril 2017, des travailleurs de CIM METAL Group et des commerçants de Ouagadougou, ont battu le pavé jusqu'au palais de justice pour dénoncer la manière dont l'homme d'affaires a été interpellé et demander sa libération immédiate. Cette agitation a amené le procureur du Faso près le Tribunal de Grande instance de Ouagadougou, Maïza Sérémé, à animer une conférence de presse pour situer l'opinion nationale et internationale sur les contours de ce dossier impliquant le patron de CIMFASO et ses collaborateurs. Sans connaître le dessous des cartes dans cette affaire, il faut reconnaître que cette agitation de certains milieux pour soutenir le PDG de CIM METAL Group est difficilement compréhensible dans un Etat de droit.

En effet, la thèse selon laquelle Inoussa Kanazoé ne devait pas être interpellé de la sorte est une position qui doit être nuancée. La règle en matière d'interpellation, selon les spécialistes du domaine, est d'envoyer d'abord une convocation à l'intéressé avant tout usage de la force. Toutefois, les praticiens du droit reconnaissent en cette règle, des exceptions, surtout en cas de flagrant délit, de soupçon de tentative de fuite du présumé ou quand l'émission de la convocation est susceptible d'entraîner une tentative de dissimulation des preuves.

A en croire les sources proches du dossier, l'interpellation du patron de CIM METAL Group et ses collaborateurs s'inscrit dans le dernier cas. Inoussa Kanazoé et son staff étant soupçonnés, entre autres, de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, l'émission d'une convocation à l'encontre du patron de CIMFASO pouvait provoquer des tentatives de dissimulation de preuve de nature à aider à l'avancement de la procédure d'enquête. Dans la mesure où nul n'est au-dessus de la loi, croire qu'interpeller un homme d'affaires de la trempe de Inoussa Kanazoé nuit à sa réputation est une façon d'instituer deux types de citoyens devant la loi. Le cas de Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI), menotté lors de son arrestation et sans convocation au préalable dans l'affaire Nafissatou Diallo, même étant en son temps patron du FMI, peut être cas d'école dans la situation actuelle.

Une autre raison devant inviter les frondeurs à mettre de l'eau dans leur vin est la gravité des faits reprochés au patron de CIMFASO. Il est accusé, entre autres, de fraude fiscale portant sur la somme de plusieurs milliards de F CFA, de blanchiment de capitaux et d'usage frauduleux de numéro IFU. En dépit de la présomption d'innocence dont jouissent M. Kanazoé et ses collaborateurs, il est hors de question que des individus réclament la libération illico presto des gens qui ont des comptes à rendre à la justice. Interpeller un citoyen ne signifie pas que sa culpabilité est établie.

En outre, comment faire la lumière sur une affaire si des citoyens tentent de brouiller les cartes à travers des manifestations et des tentatives de corruption. A entendre le commandant de la compagnie de gendarmerie du Kadiogo, le capitaine Youmandia Lompo, le monde économique a tenté d'étouffer l'affaire contre des fortes sommes aux pandores. « Nous sommes partis avec des propositions de plusieurs centaines de millions de F CFA et même passés le cap de milliards de FCFA. Si nous avions cédé, je serais multimilliardaire », a révélé le capitaine Lompo lors de la conférence de presse du procureur du Faso. S'il n'y avait pas anguille sous roche, pourquoi une telle agitation autour de l'affaire ?

Sans jeter l'anathème sur le PDG de CIM METAL Group et ses collaborateurs avant leur jugement, il faut dire qu'il y a lieu de laisser la justice faire son travail en toute indépendance pour situer les responsabilités dans cette affaire rocambolesque. C'est à la justice de démontrer qu'elle est digne de confiance et que cette affaire, loin d'être une chasse aux opérateurs économiques ou une manipulation politique, est un dossier « juridico-judiciaire » dont l'objectif est de mettre fin à l'impunité. Les Burkinabè ont donc besoin que la vérité soit dite dans ce dossier dit « ministère public contre Kanazoé Inoussa et plusieurs autres » sans l'intervention d'aucune officine politique ni d'un pouvoir économique car la crédibilité de la justice en dépend.