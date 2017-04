Burkina Faso: Lutte contre la pauvreté - L'ONG CREDO mobilise plus de 30 milliards F CFA

Christian Relief & Developement Organization (CREDO) a tenu, le vendredi 21 avril 2017 à Ouagadougou, sa 19e assemblée générale.

L'ONG Christian Relief & Developement Organization (CREDO) poursuit son combat en faveur des couches les plus défavorisées de la société. Elle a mobilisé, en effet, plus de 30 milliards de FCFA à leur profit. L'annonce a été faite au cours de la 19e assemblée générale de l'organisation, le vendredi 21 avril 2017, à Ouagadougou. Selon le secrétaire général du CREDO, Josias Sanogo, cette enveloppe entre en droite ligne du thème retenu pour cet énième conclave, «L'ONG CREDO, dans la dynamique de la mobilisation des ressources endogènes pour le développement national».Il a, par ailleurs, souligné que le CREDO s'est entièrement investi dans des soutiens multiformes aux projets de développement durable en faveur des communautés et des familles démunies. «L'ONG CREDO se donne donc une note de satisfaction», a-t-il estimé.

A l'entendre, l'organisme s'est implanté dans sept régions du Burkina Faso en vu d'accompagner le fonctionnement de 108 projets et programmes. «En 2016, plus de 400 000 personnes ont bénéficié du soutien de l'ONG CREDO dans des domaines aussi divers et porteurs comme l'éducation, la formation technique et professionnelle, la sécurité alimentaire, l'énergie solaire, ou encore dans la prise en charge des réfugiés», a-t-il illustré. La marraine de la rencontre, Yvette Dembélé, par ailleurs secrétaire d'Etat chargée des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l'exclusion, a salué, pour sa part, les efforts consentis par l'organisme durant un quart de siècle. «En 25 ans d'intervention, l'ONG CREDO a réussi la prouesse de mobiliser des sommes appréciables au profit des projets et programmes, de construire des infrastructures communautaires, et de rendre disponible le microcrédit à des millions de Burkinabè», a-t-elle soutenu.

En rappel, l'ONG CREDO a organisé en 2O16 à Ouagadougou, la première campagne faisant appel à la solidarité nationale qui a permis de collecter 90 millions de FCFA. Selon les responsables de l'institution, 750 orphelins et enfants vulnérables en âge d'aller à l'école ont été scolarisés et ont bénéficié de vêtements, de médicaments, d'alimentation, de fournitures scolaires et d'accompagnement individuel. L'ONG CREDO ambitionne, à la rentrée scolaire 2017-2018, de scolariser 2000 orphelins et enfants vulnérables supplémentaires à travers une opération Téléthon, baptisée « Soirée du Parrainage ».