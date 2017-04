Burkina Faso: Handball/Championnat de la Ligue du Centre - LONAB HC championne de la phase-aller

La 5e et dernière journée de la phase-aller du championnat de la Ligue du Centre de handball s'est jouée le dimanche 23 avril 2017 au Palais des sports de Ouaga 2000. En seniors messieurs, l'AS-SONABEL a battu l'AS-Douanes par 20 à 19. Chez les seniors dames, l'ASFA-Y a dominé l'AS-SONABHY par 27 à 20. LONAB HC, exemptée de cette journée, est championne à mi-parcours.

Les dames de l'ASFA-Y étaient largement au-dessus de leurs adversaires, l'AS-SONABHY. Jacqueline Palm et ses camarades des " Jaune et vert" se sont déchaînées surtout en seconde période pour s'imposer par le score de 27 à 20. Pourtant à la pause, la marque était un peu serrée avec 12 points pour l'ASFA-Y contre 10 pour l'AS-SONABHY. Les joueuses du coach Ablassé Sané n'ont pas su remonter la pente en seconde période avec beaucoup de déchets tant en attaque qu'en défense. L'autre match des seniors dames a opposé l'AS-Douanes à l'AS-SONABEL. C'était une rencontre à sens unique à l'avantage des douanières. Alima Ouédraogo, Estelle Djédjé et les autres ont fait le plein de points avec un score de 43 à 14. A la mi-temps, le score était de 14 à 9 pour l'AS-Douanes. Chez les seniors messieurs, le choc de cette 5e journée a mis aux prises l'AS-Douanes à l'AS-SONABEL.

Une rencontre très enlevée entre deux équipes de taille. En début de première période, ce sont les Electriciens qui ont annoncé les couleurs avec 4 points inscrits sans en encaisser. C'était bien parti pour les hommes du coach Adama Lingani. Les Douaniers se sont réveillés ensuite mais sans rétablir la parité au score. Et à la pause, la marque était de 10 à 8 pour l'AS-SONABEL. De retour sur l'aire de jeu, les Electriciens ont baissé un peu les bras. Cela n'a pas permis à Aristide Somda et ses coéquipiers de l'AS-Douanes de renverser la vapeur. A la fin du match, le tableau affichait 20 à 19 pour l'AS-SONABEL. L'USFA a pris le meilleur sur l'USK en s'imposant par 35 à 25. Pourtant à la mi-temps, les poulains du coach Brahima Kiemtoré étaient à un point (13-14) des militaires.

"A quelque part, on est satisfait de cette phase-aller, surtout au niveau de l'organisation. Par rapport aux terrains, il y a eu des difficultés. Pour avoir le Palais des sports de Ouaga 2000, ce n'est pas facile. Et on est obligé d'utiliser les terrains de la Maison de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre- Guingané qui sont souvent occupés pour des activités extra-sportives. Les équipes sont en train de monter en niveau. Espérons qu'on assistera à de bonnes prestations lors de la phase-retour avec des rivalités entre les équipes", a déclaré Boukaré Tiendrébéogo, secrétaire général de la Ligue du Centre de handball.

Au classement général, LONAB HC est en tête chez les seniors dames. Il faudra attendre les matchs en retard au niveau des seniors messieurs pour connaître le champion de cette première manche du championnat. Une trêve est présentement observée et le championnat reprend le 6 mai prochain avec les matchs de la 6e journée.