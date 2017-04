Sénégal: Mansour Sy appelle à poursuivre la réflexion sur la réforme de la retraite

Dakar — Le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Mansour Sy a invité, mardi à Dakar, les partenaires sociaux à poursuivre la réflexion sur la question de la réforme pour "apporter des réponses efficientes afin de pérenniser les régimes de retraite".

"J'invite les partenaires sociaux tripartites, les universitaires et l'ensemble des experts de l'administration à poursuivre et à approfondir la réflexion sur la question en vue d'apporter des réponses plus efficientes pour une pérennité des régimes de retraite pour notre pays", a-t-il déclaré.

Il intervenait à la cérémonie de clôture de la 2ème conférence sociale axée sur le thème : "La réforme des retraites au Sénégal : vers des régimes viables et inclusifs".

Ces réflexions selon lui, permettront également d'avoir "une amélioration conséquente et durable de la retraite".

Les réformes feront des sénégalais "des poli-pensionnés dans leur retraite qui auront un peu plus que ce qu'ils avaient en activité".

Mansour Sy a, par ailleurs, noté qu'il y a eu "beaucoup de propositions qui concernent les réformes institutionnelles à savoir comment mettre en place de nouveaux piliers complémentaires pour tous les Sénégalais".

"Nous avons échangé pour avoir un troisième pilier de recherche permettant aux sénégalais, en fonction de leur possibilité et capacité, de pouvoir par capitalisation mettre chaque mois de l'argent de côté en vue d'avoir un chèque important au moment du retraite", a-t-il expliqué.

Il a aussi parlé d'importantes recommandations sous forme de réformes paramétriques pour revoir les assiettes de cotisation et le taux de cotisation consignés dans la feuille de route.

"Nous avons constaté un certain nombre de convergences de vue entre les différents acteurs sociaux pour aller résolument vers des réformes systémiques et paramétriques" a, quant à lui, soutenu le président du conseil d'administration de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES), Mamadou Racine Sy.

Ces réformes systématiques vont, a-t-il dit, aider à moderniser et améliorer qualitativement la retraite de sorte que les travailleurs aient envie d'aller à la retraite au Sénégal.

"Le conseil d'administration de l'IPRES a entamé depuis ces trois dernières années un certain nombre de réformes notamment le relèvement du plafond de cotisation et l'augmentation de pension cumulée entre 2012 et 2016 à 40%", a-t-il rappelé.

Le pays est, selon lui, sur la voie de moderniser son système de retraite, Mais selon M. Sy, "pareilles choses ne se construisent pas en un seul jour, mais d'année en année pour améliorer la situation des retraités".

Mamadou Racine Sy qui a reconnu l'insuffisance des efforts a cependant estimé que "la conférence sociale a permis d'identifier toutes les contraintes liées à la problématique en vue de faire des recommandations qui permettront aux gens d'avoir envie d'aller à la retraite".