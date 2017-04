Guinée: Préparatifs des élections locales - Le RAJGUI fait don à l'ONG ADER de Yomou

Le Réseau Afrique Jeunesse de Guinée (RAJGUI), a fait un don à l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) Acteurs pour le Développement des Entités Rurales (ADER) de la préfecture de Yomou, objectif accompagner cette structure déjà sur le terrain. La cérémonie de remise de ce don, s'est déroulée à l'Institut Nationale de Recherche et d'Action Pédagogique (INRAP), sise à Donka dans la commune de Dixinn à Conakry.

Ce don est composé d'un ordinateur portatif, d'un paquet de papier rame, et aussi d'une somme symbolique de 1.000.000 GNF.

Selon le président du RAJGUI, Docteur Alpha Abdoulaye Diallo, « je suis très heureux de procédé à la remise d'un don à l'ONG ADER de Yomou, dans le cadre d'un partenariat entre RAJGUI et ADER. Ce don contribuera à la réussite des préparatifs des élections locales en Guinée, à travers la participation efficace et efficiente des jeunes au processus des élections communales et communautaires.

Ce don contribue également à la gouvernance locale, celle d'inverser la tendance pour que les Communes Rurales (CR) et les Communes Urbaines (CU) soient bien gérées, et qui respectent vraiment les principes de bonne gouvernance. »

Pour M'Mah Dopavogui de l'ONG ADER de Yomou, « je dis merci à l'assistance du RAJGUI, de son partenariat et pour ce cadeau que je reçois aujourd'hui, au nom de l'ONG Acteurs pour le Développement des Entités rurales (ADER) de Yomou. Nous l'avons mérité. Par ce que nous œuvrons dans l'information et l'émancipation des jeunes de Yomou, à travers la campagne sur l'éducation civique électorale.

Donc, aujourd'hui les mots me manquent pour dire grand merci au RAJGUI. Par ce qu'à travers la campagne sur l'éducation civique électorale, il y a eu un grand mouvement dans la préfecture de Yomou, qui a permis aux jeunes de la préfecture de comprendre leur droit et leur devoir en matière électorale. Et nous devons cela à RAJGUI, à travers le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et que nous sommes toujours disponible dans le partenariat avec le RAJGUI. »