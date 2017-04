Maroc: La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme

Les modalités de contrôle et de suivi ont été également pointées du doigt. Elles sont qualifiées d'insuffisantes. Pour le contrôle, les dispositions prévues ne sont pas appliquées et les contrôles réalisés pour certains produits, notamment les produits pétroliers, servent à la simple constatation du niveau des stocks sur la base de situations mensuelles sans pour autant déboucher sur l'application des sanctions prévues en cas de manquements.

Mais, il n'y a pas que la faiblesse du stockage de ces produits stratégiques qui fait réagir ces magistrats, le cadre juridique régissant ce secteur laisse également à désirer. Pour eux, ce cadre reste incomplet et n'apporte pas de définitions et de spécifications nécessaires pour une gestion efficace des stocks de sécurité.

Concernant le sucre, les magistrats de la Cour des comptes ont relevé que le mois d'avril enregistre systématiquement la plus faible réserve de l'année et que le marché national est fortement dépendant des importations de sucre brut destiné à la production de sucre blanc, qui représente près de 66% de la production.

Ceci d'autant plus que le stockage en magasins domine avec 65%, ce qui risque d'induire des problèmes en matière de normes d'hygiène et de traçabilité.

Cette difficulté à contrôler les stocks a été également observée au niveau des réserves en blé tendre et en sucre. Et pour cause, l'existence sur le marché de 280 organismes stockeurs, 30 importateurs et 164 minoteries industrielles, dont une large frange utilise encore des process industriels traditionnels au moment où une autre obéit, dans ses process, aux normes internationales.

Sur un autre registre, le rapport a constaté que le suivi des stocks de médicaments reste difficile à quantifier du fait d'une réglementation peu adaptée. Il fait allusion à la réglementation en vigueur depuis 2002 et qui fixe les réserves au quart du total des ventes au cours de l'année précédente pour les pharmacies et de 1/12ème des ventes de l'année précédente pour les grossistes, ce qui a été jugé comme de nature à rendre complexe le suivi des stocks des produits.

Quant au fioul, la situation semble plus critique avec des niveaux qui ne dépassent pas les 5 jours de couverture étant entendu que ce produit est utilisé essentiellement dans la production de l'énergie électrique et dans certaines industries.

